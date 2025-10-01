La Parrocchia San Magno si prepara alla missione popolare "casa per casa"

Avrà inizio il prossimo 5 Ottobre alle ore 19.00 con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo la seconda Missione Popolare della Parrocchia San Magno, Vescovo e Martire. Nel corso della celebrazione, che si terrà presso la Chiesa Parrocchiale, l'Arcivescovo consegnerà il Mandato ai 30 Missionari, Frati e Suore Francescani e ragazzi della Gioventù Francescana, provenienti da tutta la Penisola, che per 8 giorni (fino a Domenica 12) "invaderanno" gioiosamente il territorio parrocchiale di San Magno (coincidente in larga parte con il quartiere "Stadio") per annunciare il Vangelo casa per casa, bussando ad ogni porta ed invitando i parrocchiani ad accogliere la Parola di Dio. "CRISTO GESÙ NOSTRA SPERANZA" è, infatti, proprio il motto della Missione scelto dal Parroco Don Dino Cimadomo, che ha fortemente voluto la Missione Parrocchiale per scuotere le coscienze, liberandole dalla cenere della fede tradizionale per poter riassaporare "la gioia di essere cristiani e di appartenere ad una comunità parrocchiale che vuole crescere nell'amore", come precisato dallo stesso Sacerdote nella presentazione della Missione.I Frati e le Suore oltre a visitare le famiglie della parrocchia saranno a disposizione in chiesa per l'ascolto e le confessioni. La parrocchia, inoltre, sarà il luogo privilegiato di incontro per la preghiera della comunità ecclesiale, per l'adorazione eucaristica e per la celebrazione quotidiana dell'Eucarestia.Nei giorni della Missione, inoltre, i Frati e le Suore incontreranno i bambini di scuola elementare e i ragazzi delle scuole medie, oltre che giovani, adulti, fidanzati, neo-sposi, separati e divorziati: ad ognuna di queste categorie sarà riservate una specifica catechesi.Momenti particolarmente intensi saranno rappresentati dalla Via Matris e dalla Marcia della Pace che si terranno per le vie della Parrocchia e non, con l'Adorazione Eucaristica del SS. Sacramento (Luce nella notte)per giovedì 09 ottobre c/o la Rettoria di San Rocco. È inoltre prevista una celebrazione eucaristica dedicata agli ammalati, nel corso della quale verrà amministrato il Sacramento dell'Unzione degli Infermi.Non mancheranno i momenti di festa, a partire dall'annuncio della Missione ai crocicchi delle vie della Parrocchia e nelle aree limitrofe al Porto, per continuare con la Festa delle Famiglie e concludersi con la Festa di fine Missione, che si terrà la sera di sabato 11 ottobre presso il sagrato parrocchiale.Il programma in dettaglio delle numerose attività previste negli otto giorni della Missione Popolare è contenuto nell'allegata locandina e potrà essere consultato sulla pagina facebook, instangram "Parrocchia San Magno".A conclusione della Missione si terrà una solenne Concelebrazione Eucaristica Domenica 12 Ottobre alle ore 11.00.