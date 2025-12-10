Falò di Santa Lucia e Sagra delle Frittelle: la comunità di San Magno celebra la tradizione

La comunità parrocchiale di San Magno, Vescovo e Martire è lieta di annunciare che anche quest'anno si rinnova uno degli appuntamenti più attesi e amati: il tradizionale Falò di Santa Lucia, giunto alla sua 14ª edizione, accompagnato dalla gustosissima Sagra delle Frittelle. Un momento di fede, tradizione e convivialità, aperto a tutti: famiglie, giovani, anziani e, in modo speciale, ai bambini. Per i più piccoli sarà presente Magicabula con il suo suggestivo Villaggio di Babbo Natale, un'attrazione magica che accoglierà i bambini in un'atmosfera di gioia e meraviglia. Vi aspettiamo numerosi il giorno 13 pv alle ore 20:00 per riscaldare insieme l'attesa del Natale, condividere sapori autentici, sorrisi e il calore di un'intera comunità riunita. L'appuntamento è aperto a tutti le parrocchie e non solo: un'occasione speciale per vivere un momento bello, importante e profondamente tradizionale. Non mancate!