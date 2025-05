Parrocchia San Magno Vescovo: 12ª "Sagra della Porchetta"

Appuntamento per sabato 17 maggio alle ore 20.00, in via G. Di Vagno 1, sul sagrato della Parrocchia San Magno per la 12ª edizione della Sagra della Porchetta. Sarà una vera e propria festa l'evento che è ormai una "tradizione". Una serata piena di allegria, buona gastronomia che sarà allietata la band "Sotto alle casere vostre". "Ci sono momenti dedicati alla preghiera ed altri dedicati alla festa - diceparroco di San Magno - questo appuntamento segna uno di questi momenti in cui la comunità si incontra in fraternità ed in allegria."