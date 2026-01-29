Trani, la fisica del cuore: Schettini tra Gospel e commozione. "Saverio studiava durante la chemio, un esempio per tutti"

8 foto Vincenzo Schettini & Wanted Chorus

Se cercate l'equazione perfetta della felicità, forse non la troverete in un manuale di fisica, ma tra le note di un coro Gospel diretto da chi la fisica la spiega a milioni di italiani. È untravolgente quello che ci accoglie nel dietro le quinte dell'Auditorium Pichierri: un mix di scienza pop, adrenalina pura e profonda umanità, capace di passare in un istante dalla spiegazione della legge di Hooke alla commozione per il ricordo di un giovane studente scomparso. «Senza la corsa tu non puoi parlare di niente!» esclama ridendo appena si accendono le telecamere, confermando che per lui la stasi è un concetto inesistente. Prima di salire sul palco per recuperare la data di "The Sound of Gospel" con i suoi, il prof più celebre del web si concede in un'intervista esclusiva che è una lezione di vita a cuore aperto.La prima curiosità è d'obbligo, quasi un rito scientifico: quel ciuffo iconico che sfida la gravità è frutto di una legge fisica sconosciuta o dell'elettrostatica? Schettini ride e smonta il mito con la sua solita ironia: «Non stavo capendo questa storia della statica... no, non è energia, non è fisica. È lacca, semplicemente lacca. Ma se il parrucco è chimica cosmetica, l'energia sul palco è pura termodinamica. Alla domanda se consumi più calorie una lezione di due ore o un concerto, il prof non ha dubbi: «Vince la conduzione del coro. Alla lavagna ci metti testa e impegno fisico, ma durante un concerto salti, vai avanti e indietro, interagisci col pubblico. È un casino, ma bellissimo». Non esiste un "hertz della felicità", spiega il fisico-musicista, ma esiste «un'intenzione». Quella capacità di trasformare le frequenze sonore in emozioni tangibili.A Schettini vengono consegnati anche degli oggetti improbabili per spiegare concetti complessi. Di fronte a un semplice, il prof improvvisa una lezione sulla natura del Gospel: «Si spiega con la terza legge della dinamica: azione e reazione. Quando tiro la molla, agiscono due forze: la mia mano che tira e la molla che richiama. La musica ha questo effetto: porta chi ascolta verso qualcosa, con un modus operandi che ti spinge a reagire, a restituire qualcosa. Succede al nostro pubblico: non è magia, è fisica. È la legge di Hooke».Ma il momento più intenso arriva quando la fisica lascia spazio alla metafisica del cuore. Citando Lavoisier – "Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma" – Schettini ricorda come il Gospel sia nato dalla sofferenza degli schiavi per trasformarsi in gioia. Una legge di conservazione che vale anche per le emozioni umane. Ed è qui che l'intervista si apre all'abbraccio con, la mamma di, il 17enne tranese scomparso l'anno scorso. «Saverio l'ho conosciuto nel periodo finale», racconta Schettini con voce ferma, cambiando registro. «Nei suoi occhi ho letto una lucidità e una schiettezza che vorrei augurare a tutti i ragazzi». Mamma Valentina svela poi un aneddoto che ha colpito profondamente il professore: «Durante un ciclo di chemioterapia, Saverio non riusciva a capire una lezione di fisica. Mi disse: "Mamma, vado a vedere un video di Schettini, sicuramente lo troverò e così riuscirò a prendere 9". E così fece. Prese 9 grazie a quella lezione, studiata mentre non stava bene, in un letto d'ospedale».Il racconto di Saverio diventa per Schettini l'occasione per lanciare un appello potente alle nuove generazioni: «C'è la medicina scientifica e c'è la medicina dell'anima: Saverio quando studiava stava bene. Questo dovrebbe essere il messaggio per tutti i giovani: datevi da fare. La vita è un percorso importantissimo. Meno lamentele, più azione». La serata si chiude con lo sguardo rivolto al futuro: Schettini e mamma Valentina hanno annunciato dal palco che a, presso il Liceo Scientifico "Vecchi", si terrà un importante convegno sulle cure palliative. Un altro modo per trasformare il dolore in speranza, proprio come insegna la fisica delle emozioni.La lezione più grande che Trani porta a casa non è scritta su una lavagna, ma vibra nell'aria di questa notte speciale. Se è vero, come insegna la legge dell'elastico citata dal Prof, che ad ogni azione corrisponde una reazione, l'amore di Saverio per la vita ha generato un'onda d'urto che continua a propagarsi: nella forza immensa di mamma Valentina, nell'energia travolgente del Wanted Chorus, nella promessa di ritrovarsi a maggio. Nulla si distrugge, tutto si trasforma: il dolore si è fatto musica, la memoria si è fatta impegno. E Saverio, stasera, tra le note di un Gospel e le leggi della dinamica, è stato presente più che mai, insegnandoci che la vera "fisica che ci piace" è quella capace di tenere uniti i cuori, oltre ogni ostacolo, oltre ogni assenza.