Eventi e cultura
Trani, esplosione di energia a San Magno: arriva il "Sound of Gospel" dei Wanted Chorus
Domenica 25 gennaio l’atteso concerto diretto da Vincenzo Schettini. Una serata gratuita tra spiritualità e ritmo all’Auditorium Pichierri (con prenotazione obbligatoria)
Trani - venerdì 23 gennaio 2026
Si preannuncia un "tutto esaurito" di emozioni per l'appuntamento musicale di domenica prossima. Il 25 gennaio 2026, alle ore 20.30, l'Auditorium Mons. Pichierri (presso la Parrocchia San Magno) si trasformerà nel palcoscenico vibrante di "The Sound of Gospel".
Protagonisti assoluti della serata saranno i Wanted Chorus, la storica formazione pugliese guidata dal carisma e dall'energia del direttore Vincenzo Schettini. Non un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza immersiva dove il gospel smette di essere solo un genere musicale per diventare un linguaggio universale di unione e condivisione. Dalle radici della tradizione spiritual fino alle contaminazioni più contemporanee, lo spettacolo promette di trascinare il pubblico in un viaggio sonoro potente, capace di unire voci e cuori. L'Auditorium di San Magno si conferma così non solo luogo di culto, ma spazio aperto alla cultura e all'incontro tra arte e comunità.
Come partecipare L'evento è un regalo alla città: l'ingresso è gratuito. Tuttavia, per garantire una gestione ordinata dei posti, è necessario registrare la propria presenza online. Chiunque voglia lasciarsi travolgere dall'energia dei Wanted Chorus deve prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite al link ufficiale dell'evento: The sound of gospel Tickets, Sun, Jan 25, 2026 at 8:30 PM | Eventbrite . Un'occasione da non perdere per chi cerca una domenica sera all'insegna della buona musica e della "Good News" che solo il gospel sa trasmettere.
tl@
Protagonisti assoluti della serata saranno i Wanted Chorus, la storica formazione pugliese guidata dal carisma e dall'energia del direttore Vincenzo Schettini. Non un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza immersiva dove il gospel smette di essere solo un genere musicale per diventare un linguaggio universale di unione e condivisione. Dalle radici della tradizione spiritual fino alle contaminazioni più contemporanee, lo spettacolo promette di trascinare il pubblico in un viaggio sonoro potente, capace di unire voci e cuori. L'Auditorium di San Magno si conferma così non solo luogo di culto, ma spazio aperto alla cultura e all'incontro tra arte e comunità.
Come partecipare L'evento è un regalo alla città: l'ingresso è gratuito. Tuttavia, per garantire una gestione ordinata dei posti, è necessario registrare la propria presenza online. Chiunque voglia lasciarsi travolgere dall'energia dei Wanted Chorus deve prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite al link ufficiale dell'evento: The sound of gospel Tickets, Sun, Jan 25, 2026 at 8:30 PM | Eventbrite . Un'occasione da non perdere per chi cerca una domenica sera all'insegna della buona musica e della "Good News" che solo il gospel sa trasmettere.
tl@