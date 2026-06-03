Sagra della Porchetta - Chiesa San Magno Trani
Sagra della Porchetta - Chiesa San Magno Trani
Attualità

Trani, torna la Sagra della Porchetta: sapori, musica e divertimento per la grande festa di San Magno

Il 6 giugno la 13ª edizione dell’atteso appuntamento organizzato per sostenere le attività comunitarie

Trani - mercoledì 3 giugno 2026
Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 20, il sagrato della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire di Trani tornerà a riempirsi di colori, profumi e allegria in occasione della 13ª edizione della Sagra della Porchetta, appuntamento ormai storico e tra i più partecipati della comunità parrocchiale e del quartiere.

Più che una semplice festa gastronomica, la manifestazione rappresenta un momento di incontro e condivisione capace di coinvolgere famiglie, giovani, anziani e bambini in una serata all'insegna della convivialità. Un'occasione per ritrovarsi, rafforzare i legami comunitari e riscoprire il valore dello stare insieme in un tempo in cui le relazioni umane rischiano spesso di essere sacrificate dalla fretta e dall'individualismo.

Protagonista assoluta della serata sarà naturalmente la porchetta, regina indiscussa dell'evento, accompagnata da altre specialità gastronomiche pensate per soddisfare i gusti di tutti i partecipanti. Tra le novità più attese figura la presenza della gelateria Tutto Amore, che presenterà in anteprima il nuovo e originale "Gusto San Magno", una creazione dedicata alla festa e destinata a incuriosire i palati più golosi.

Ad accompagnare la degustazione ci sarà anche tanta musica. Sul palco saliranno Gli Zii di Milano, pronti ad animare la serata con un repertorio coinvolgente capace di far cantare e divertire il pubblico di ogni età.
Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, che potranno vivere una serata speciale grazie alle attività di animazione, ai giochi dedicati e all'affascinante spettacolo delle bolle, pensato per regalare momenti di meraviglia e spensieratezza.

La Sagra della Porchetta si conferma così non soltanto un appuntamento culinario, ma una vera e propria festa della comunità, un invito aperto a tutti a condividere sorrisi, amicizia e senso di appartenenza. L'appuntamento è dunque fissato per sabato 6 giugno dalle ore 20.00 presso la Parrocchia San Magno di Trani, per una serata che promette gusto, divertimento e tanta voglia di stare insieme nel segno della comunità.
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