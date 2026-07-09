Biblioteca Comunale di Trani
Biblioteca Comunale di Trani
Eventi e cultura

Domenico Santoro presenta a Trani il bestseller Dal niente al successo senza chiedere permesso

Venerdì 10 luglio alle 18, nella biblioteca comunale, l'incontro con l'imprenditore barese autore del volume edito da Mondadori

Trani - giovedì 9 luglio 2026
La Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione I Templari Onlus di Molfetta, invita a partecipare alla presentazione del libro bestseller dell'imprenditore barese Domenico Santoro DAL NIENTE AL SUCCESSO SENZA CHIEDERE PERMESSO (ed. Mondadori, 2026), venerdì 10 luglio, allora ore 18 nella biblioteca comunale.

Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l'Autore, la scrittrice Teresa Antonacci; letture a cura della lettrice Mariella Facchini.

C'è chi resta fermo ad aspettare, e chi, invece, cambia binario. Domenico Santoro appartiene a questa seconda categoria. La sua è una storia vissuta giorno per giorno. Prima dell'impresa ci sono stati la fatica, i lavori umili, le occasioni mancate e quelle conquistate con tenacia. Poi l'intuizione, il rischio, la capacità di vedere oltre. La sua voce autentica ripercorre le tappe di una vicenda umana e professionale fuori dagli schemi, in cui ogni ostacolo diventa occasione e ogni conquista apre nuove direzioni. Dalla gavetta come garzone e operaio, tra sacrifici e incertezze, fino alla creazione di una solida realtà imprenditoriale, il percorso di Domenico Santoro è fatto di scelte decisive e determinazione.

Con ironia e prosa vivace, questo volume racconta la storia di un uomo che non ha mai abbassato lo sguardo, trasformando la fatica in un'impresa straordinaria: la ESIM, leader nei settori degli impianti di segnalamento ferroviario, della trazione elettrica e della diagnostica ferroviaria
  • Biblioteca di Trani
Altri contenuti a tema
Trani, il progetto "Noi in Biblioteca con Voi" si conclude lasciando in dono le Libere Biblioteche Trani, il progetto "Noi in Biblioteca con Voi" si conclude lasciando in dono le Libere Biblioteche Consegnati alla città spazi di book sharing e centinaia di libri come patrimonio per tutta la comunità
A Trani si presenta il libro sulla storica spedizione del dirigibile Italia: protagonista la radio di Umberto Nobile Attualità A Trani si presenta il libro sulla storica spedizione del dirigibile Italia: protagonista la radio di Umberto Nobile Mercoledì 8 luglio alle 17.30 l'incontro con l'autore Claudio Sicolo
Frà Diego Álvarez | Trani lo riscopre nel nuovo libro di Maurizio Di Reda Frà Diego Álvarez | Trani lo riscopre nel nuovo libro di Maurizio Di Reda Il prossimo 29 giugno in Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”, a Trani un'estate tra letture, storia e divulgazione culturale Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”, a Trani un'estate tra letture, storia e divulgazione culturale Laboratori per bambini, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla storia locale e nazionale
Italia Nostra | Tessere il Futuro: i giovani raccontano e valorizzano il patrimonio di Trani Associazioni ed Ordini Professionali Italia Nostra | Tessere il Futuro: i giovani raccontano e valorizzano il patrimonio di Trani Il progetto, inserito nel percorso “Il futuro in mano” e nelle attività di formazione scuola-lavoro
“Tessere il Futuro – Formazione Scuola Lavoro”, oggi evento conclusivo del percorso formativo Scuola e Lavoro “Tessere il Futuro – Formazione Scuola Lavoro”, oggi evento conclusivo del percorso formativo Promosso da Italia Nostra in collaborazione con il Liceo De Sanctis e l’Istituto Aldo Moro
Centro Polivalente Gli Aquiloni di Trani | Autismo, focus su adolescenti e adulti: a Trani un convegno per accendere i riflettori sul “dopo” Associazioni ed Ordini Professionali Centro Polivalente Gli Aquiloni di Trani | Autismo, focus su adolescenti e adulti: a Trani un convegno per accendere i riflettori sul “dopo” Il 6 giugno in Biblioteca Bovio esperti e professionisti a confronto su interventi, inclusione e percorsi di supporto per le persone nello spettro autistico
“Verum”: il nuovo libro di Umberto Rey presentato a Trani “Verum”: il nuovo libro di Umberto Rey presentato a Trani La presentazione è avvenuta sabato presso la biblioteca comunale “Giovanni Bovio”
Costituito il primo Tavolo del Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T
9 luglio 2026 Costituito il primo Tavolo del Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T
Trani, Marinaro smonta la Giunta Galiano: «Deleghe frutto di equilibrismi politici e costi più alti»
8 luglio 2026 Trani, Marinaro smonta la Giunta Galiano: «Deleghe frutto di equilibrismi politici e costi più alti»
Giochi del Mediterraneo 2026, Trani c'è: domenica nuoto in acque libere a Taranto
8 luglio 2026 Giochi del Mediterraneo 2026, Trani c'è: domenica nuoto in acque libere a Taranto
Rizzi: «Galiano è la figura giusta per il rilancio di Trani»
8 luglio 2026 Rizzi: «Galiano è la figura giusta per il rilancio di Trani»
La Soccer Trani sceglie Sarnano per il ritiro estivo: ecco le date
8 luglio 2026 La Soccer Trani sceglie Sarnano per il ritiro estivo: ecco le date
Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie
8 luglio 2026 Assistenza scolastica specialistica 2026/2027: al via le domande per Trani e Bisceglie
Trani abbraccia Buenos Aires | Già sold out la cena condivisa sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla
8 luglio 2026 Trani abbraccia Buenos Aires | Già sold out la cena condivisa sotto casa dei nonni di Astor Piazzolla
Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani
8 luglio 2026 Albano ospite a Villa Ascosa: confronto su turismo, bellezza e futuro di Trani
Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita»
8 luglio 2026 Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita»
“Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
8 luglio 2026 “Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.