Domenico Santoro presenta a Trani il bestseller Dal niente al successo senza chiedere permesso

La Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione I Templari Onlus di Molfetta, invita a partecipare alla presentazione del libro bestseller dell'imprenditore barese Domenico Santoro DAL NIENTE AL SUCCESSO SENZA CHIEDERE PERMESSO (ed. Mondadori, 2026), venerdì 10 luglio, allora ore 18 nella biblioteca comunale.Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l'Autore, la scrittrice Teresa Antonacci; letture a cura della lettrice Mariella Facchini.C'è chi resta fermo ad aspettare, e chi, invece, cambia binario. Domenico Santoro appartiene a questa seconda categoria. La sua è una storia vissuta giorno per giorno. Prima dell'impresa ci sono stati la fatica, i lavori umili, le occasioni mancate e quelle conquistate con tenacia. Poi l'intuizione, il rischio, la capacità di vedere oltre. La sua voce autentica ripercorre le tappe di una vicenda umana e professionale fuori dagli schemi, in cui ogni ostacolo diventa occasione e ogni conquista apre nuove direzioni. Dalla gavetta come garzone e operaio, tra sacrifici e incertezze, fino alla creazione di una solida realtà imprenditoriale, il percorso di Domenico Santoro è fatto di scelte decisive e determinazione.Con ironia e prosa vivace, questo volume racconta la storia di un uomo che non ha mai abbassato lo sguardo, trasformando la fatica in un'impresa straordinaria: la ESIM, leader nei settori degli impianti di segnalamento ferroviario, della trazione elettrica e della diagnostica ferroviaria