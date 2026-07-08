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Giochi del Mediterraneo 2026, Trani c'è: domenica nuoto in acque libere a Taranto

In programma le prove sui 3 km e 1,5 km

Trani - mercoledì 8 luglio 2026 15.02
Domenica 12 luglio il Lido Lamarée di Taranto ospiterà una giornata dedicata al nuoto in acque libere con le gare sulle distanze di 3 chilometri (partenza alle ore 10) e 1,5 chilometri (partenza alle ore 14).
L'appuntamento, organizzato da SNALSEA – Nuoto in Acque Libere, rientra tra gli eventi collegati al percorso di avvicinamento ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la Puglia, compresi diversi rappresentanti della città di Trani.

L'iniziativa conferma il crescente interesse per il nuoto in acque libere, disciplina che unisce sport, promozione del territorio e valorizzazione del mare, contribuendo ad arricchire il calendario di manifestazioni che accompagnano Taranto verso uno dei più importanti appuntamenti sportivi internazionali del prossimo anno.

L'evento si svolgerà nello specchio d'acqua antistante il Lido Lamarée e rappresenterà un'importante occasione di confronto agonistico per gli specialisti della disciplina, oltre che un momento di promozione dello sport e delle bellezze della costa pugliese.

«Per noi è motivo di grande soddisfazione essere stati scelti per contribuire all'organizzazione di eventi legati a una manifestazione internazionale così importante – sottolinea Rossella Ferrucci –. Sarà una giornata di sport, promozione del territorio e valorizzazione del mare, con la partecipazione di numerosi atleti, compresi diversi rappresentanti della città di Trani».
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