“Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta

Social Video 2 minuti Presentazione della prima edizione di "Notte d'opera al Castello"

È stata presentata, nella Sala Giunta di Palazzo di Città a Barletta, la prima edizione di "Notte d'Opera al Castello – A Magical Night of Opera", il prestigioso evento musicale inserito nel cartellone dell'Estate Barlettana 2026, che si terrà sabato 1 agosto nella suggestiva Piazza d'Armi del Castello di Barletta.L'iniziativa, promossa da Apulia Sinfonietta, in collaborazione con la Fondazione Aldo Ciccolini ETS, la Premiere Opera Foundation e il Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York, porterà a Barletta una serata di grande musica con la Apulia Sinfonietta Orchestra, composta da oltre 40 musicisti, e il cast lirico internazionale del Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York.Hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione: Alfonso Soldano, Direttore artistico della Fondazione Aldo Ciccolini ETS; Lucia Somma, Presidente di Apulia Sinfonietta; Pasquale Somma, Direttore della Apulia Sinfonietta Orchestra; Oronzo Cilli, Assessore alla Cultura del Comune di Barletta; Giuseppe Dileo, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Barletta.«Non sarà un semplice evento lirico - dichiara Pasquale Somma, Direttore della Apulia Sinfonietta Orchestra - ma sarà un'esperienza immersiva nella musica in cui il Castello diventerà parte integrante dello spettacolo. Ringraziamo l'amministrazione comunale per aver sposato subito questo nostro progetto».«Un evento che rientra nella programmazione dei cosiddetti grandi eventi della città di Barletta - afferma Oronzo Cilli, assessore alla cultura - che arricchisce questa estate musicale, non solo con i concerti ma anche con la lirica grazie a Pasquale Somma, al suo staff e a chi sta organizzando questo evento che porterà l'opera all'interno del Castello».