VIII Centenario Francescano
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Speciale

Un cammino di fede e bellezza: si conclude con grande successo il ciclo di visite guidate per l’VIII Centenario Francescano

L’ultima tappa, che ha visto come scenario la splendida Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Trani - lunedì 29 giugno 2026 12.26 Sponsorizzato
Si è concluso ieri sera tra suggestioni storiche e profonda partecipazione il ciclo di visite guidate promosso dalla Fondazione S.E.C.A., un itinerario spirituale e culturale inserito nel solco delle celebrazioni per l'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi.

L'ultima tappa, che ha visto come scenario la splendida Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha suggellato il successo di un'iniziativa nata dalla virtuosa sinergia con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

Non si è trattato di una semplice rassegna di incontri, ma di un vero e proprio cammino di riscoperta. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di varcare la soglia della Chiesa di Santa Maria delle Grazie non solo come visitatori, ma come custodi temporanei di una memoria antica, approfondendo l'intrinseco legame che unisce l'ordine francescano alla storia e all'identità profonda del nostro territorio.

Attraverso la guida attenta ed evocativa dei percorsi, le peculiarità artistiche e architettoniche dell'edificio sacro si sono svelate agli occhi del pubblico, trasformandosi in tessere di un mosaico spirituale più ampio. Ogni pietra, ogni spazio sacro ha saputo farsi portavoce del carisma intramontabile del Poverello d'Assisi.

Temi universali e straordinariamente attuali come la pace, la fraternità, la cura del creato e l'attenzione agli ultimi hanno risuonato tra le navate, dimostrando quanto l'eredità di San Francesco sia ancora una bussola feconda per la società contemporanea.

Questo anniversario, di straordinario valore religioso e culturale, continua a dimostrare la sua capacità di radunare le comunità attorno al patrimonio immateriale e spirituale custodito nei luoghi della fede.
Un ringraziamento corale e lo sguardo ad agosto

La Fondazione S.E.C.A. desidera esprimere la sua più sincera gratitudine tutti i parroci all'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie per la preziosa collaborazione profusa in questo cammino, e ringrazia calorosamente tutti i partecipanti che, con la loro presenza e il loro sincero interesse, hanno decretato il successo di questo ciclo.

La memoria dell'VIII Centenario, tuttavia, non si ferma qui.

Il viaggio spirituale e culturale proseguirà nel mese di agosto, quando la monumentale cornice di Piazza Duomo si trasformerà in un teatro a cielo aperto. Ad attendere il pubblico sarà il celeberrimo musical "Forza Venite Gente", l'unica tappa estiva in Puglia dello spettacolo che da ben 45 anni emoziona l'Italia intera, raccontando con gioia e musica la vita di San Francesco.
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