Bernardo Lodispoto Copyright Mario Sculco
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Politica

Sicurezza stradale, la Provincia BAT accelera: approvati i progetti esecutivi per la S.P. 4 e la S.P. 2

Interventi da oltre 1 milione di euro finanziati dal MIT nei territori di Spinazzola e Andria. Il Presidente Lodispoto: «Opere strategiche, priorità assoluta alla tutela degli automobilisti»

Trani - domenica 28 giugno 2026 7.24
Passo in avanti decisivo per la sicurezza della rete viaria nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Il Presidente Bernardo Lodispoto ha annunciato l'approvazione di due importanti progetti esecutivi destinati alla messa in sicurezza di altrettante arterie provinciali strategiche, per un investimento complessivo che supera il milione di euro, interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Gli uffici provinciali hanno dato il via libera definitivo ai cantieri che interesseranno due specifici tratti stradali:
  • S.P. 4 (Tratto nel Comune di Spinazzola). Stanziamento: € 407.443. Interventi previsti: Rifacimento dello strato di usura dell'asfalto, rinnovo completo della segnaletica orizzontale, sostituzione delle barriere metalliche (guardrail) incidentate e ripristino della segnaletica verticale danneggiata.
  • S.P. 2 (Territorio del Comune di Andria). Stanziamento: € 600.000. Interventi previsti: Ripristino localizzato dello strato di collegamento (binder) nelle aree più ammalorate, stesa del nuovo asfalto (strato di usura) e rifacimento della segnaletica orizzontale lungo l'intera arteria, oltre alla sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate.
Il commento del Presidente Lodispoto: «Si tratta di opere fondamentali per innalzare i livelli di sicurezza sulle nostre strade, da sempre al centro dell'agenda amministrativa della Provincia. Stiamo mettendo in campo ogni sforzo utile per snellire e accelerare le procedure burocratiche. Un ringraziamento doveroso va agli uffici provinciali, che stanno lavorando con grande rigore, costanza e determinazione per raggiungere questi obiettivi».
  • Provincia Bat
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