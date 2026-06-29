Marco Galiano
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Politica

Provincia BAT, il 29 e 30 giugno convocata l'Assemblea dei Sindaci: bilanci al voto e debutto per il neo Sindaco di Trani, Marco Galiano

Per la prima volta in seno alle attività istituzionali della Provincia, il primo cittadino tranese partecipa al tavolo per l'approvazione di DUP, Previsionale e Rendiconto 2025

Trani - lunedì 29 giugno 2026
Giorni decisivi per la programmazione economica e strategica della Provincia di Barletta-Andria-Trani. L'Ufficio di Presidenza dell'ente ha ufficialmente convocato l'Assemblea dei Sindaci del territorio per discutere e approvare alcuni dei documenti finanziari e programmatici più importanti dell'anno, un appuntamento che segnerà, tra l'altro, la prima volta istituzionale in seno alle attività istituzionali della provincia Bat per il neo Sindaco di Trani, Marco Galiano, chiamato al suo primo confronto ufficiale nell'assise provinciale.

L'assise si riunirà ad Andria, presso la Sala Consiliare della Provincia (situata in Piazza San Pio X n. 9). La prima convocazione è fissata per lunedì 29 giugno 2026 alle ore 10:30, mentre l'eventuale seconda convocazione è prevista per il giorno successivo, martedì 30 giugno 2026, alla stessa ora. La convocazione, formalizzata ai sensi della Legge Delrio (L. n. 56/2014), è stata notificata a tutti i primi cittadini della BAT, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti del Controllo di Gestione, oltre a essere stata inviata per conoscenza al Prefetto della Provincia, la Dott.ssa Flavia Anania.

I punti chiave in discussione
L'ordine del giorno si concentra su tre pilastri fondamentali per la gestione e lo sviluppo del territorio provinciale nel medio e lungo periodo:
  • Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028: Lo strumento che definisce la linea strategica e operativa dell'ente per i prossimi tre anni.
  • Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: La pianificazione delle risorse economiche, degli investimenti e delle spese destinate a servizi e infrastrutture.
  • Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2025: Il bilancio consuntivo che fotografa lo stato dei conti e le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente.
Si preannuncia quindi una sessione di lavoro intensa per i sindaci della provincia e un battesimo politico di rilievo per il nuovo primo cittadino tranese, all'interno di un'assemblea chiamata a esprimersi su atti formali che avranno un impatto diretto sulla pianificazione del territorio e sui servizi ai cittadini nei mesi a venire.
  • Provincia Bat
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