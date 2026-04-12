Provincia BAT, l'urna consegna un ente spaccato: Lodispoto solo contro tutti L’EDITORIALE | Scusate il disturbo (parte seconda)

Coalizione Eletto Comune di provenienza Voti Ponderati Centrosinistra Lucia Marzia Bucci Canosa di Puglia 9.662 (La più votata) Centrodestra Pasquale Di Trani Spinazzola 9.514 Centrodestra Bruna Glionna Spinazzola 9.232 Avanti con la BAT Salvatore Lattanzio Margherita di Savoia 8.762 Centrosinistra Gianluca Sanguedolce Andria 8.306 Centrosinistra Vincenzo Todisco San Ferdinando di Puglia 6.839 Centrodestra Anna Marta Patruno Trinitapoli 6.793 Centrodestra Michele Vitrani Canosa di Puglia 6.454 Centrodestra Pasquale Di Noia Spinazzola 6.126 Centrodestra Giorgia Maria Preziosa Bisceglie 5.792 Centrosinistra Edmondo Valente Bisceglie 4.973 Centrosinistra Vittorio E. Quarta Margherita di Savoia 3.639

Le urne si sono chiuse con un'affluenza bulgara del, segno che quando c'è da contare i galli nel pollaio la politica non manca mai all'appello. Ma cosa resta dopo lo spoglio? Scusate il disturbo, ma la montagna ha partorito un topolino, o meglio, una trappola istituzionale. Un Presidente,, che oggi si risveglia "re nudo": un solo consigliere fedele in un'assemblea di dodici. È il paradosso di un ente che decide di non decidere, consegnando le chiavi di casa a una maggioranza di centrodestra che non ha la forza di sfondare e a un centrosinistra che chiede la testa del sovrano. Si chiama "stallo", ma nel gergo di questa provincia assomiglia molto a un lento declino mascherato da democrazia indiretta. Scusate se insistiamo, ma governare in queste condizioni non è politica, è equilibrismo di sopravvivenza.Il verdetto delle urne parla chiaro: ilè la prima forza cone conquista, sfiorando la maggioranza assoluta ma restando ancorato alla necessità di mediare. Segue ilcon, mentre la lista del presidente, "Avanti con la BAT", esce pesantemente ridimensionata con solie un unico rappresentante eletto.Ecco chi siederà tra i banchi di via Mucci (in ordine di voti ponderati):Nonostante la città ospitasse il seggio unico, resta. Prima dei non eletti per il centrosinistra è Federica Cuna (2.538 voti), mentre per la lista del presidente si ferma Saverio De Laurentis (2.820).Il post-voto è un campo di battaglia verbale. Il Senatore(PD) non usa mezzi termini, definendo l'elezione un "atto mesto di una stagione logorata". La linea del Partito Democratico è durissima: Lodispoto è accusato di essere "aggrappato al posto" nonostante le sfiducie, e viene negato ogni appoggio politico a quella che Boccia definisce una "pessima pagina politica".Di segno opposto il commento di(Forza Italia), che celebra l'elezione di Di Noia e Preziosa come frutto di una comunità che cresce "senza campanilismi".Lodispoto, incassato il colpo dell'isolamento (11 consiglieri su 12 sono all'opposizione), ha rotto il silenzio ed ha dichiarato: "Auguri di buon lavoro a tutti gli eletti nel Consiglio provinciale della Bat. Auguro a tutti loro di avviare questo percorso istituzionale con senso di responsabilità e impegno nell'esclusivo interesse del territorio provinciale. Abbiamo tante cose da fare, ma soprattutto sullo sfondo emerge sempre con forza il bilancio che va approvato per poter portare a casa risultati attesi e importantissimi per i cittadini. Su questo provvedimento, con il Consiglio eletto e con i sindaci, sono pronto a confrontarmi: ho già concordato per il 16 aprile il primo incontro per valutare, insieme e con spirito costruttivo, le eventuali modifiche da apportare per giungere a un documento condiviso". Quindi il Consiglio convocato per il 16 aprile conCentrodestra che si dice pronto al confronto tecnico, mentre il Centrosinistra resta barricato sulla richiesta di dimissioni.L'esito di questo voto ci consegna tuttavia una, guidata da un capitano che ha perso quasi tutto il suo equipaggio durante la tempesta di febbraio. Se il 16 aprile non si troverà una quadra sul bilancio, la Provincia BAT non sarà più un ente di coordinamento territoriale, ma unarenato tra i veti incrociati e le ambizioni personali. La politica ha giocato la sua partita a scacchi: peccato che sulla scacchiera, a restare mangiati, siano stati ancora una volta i servizi per i cittadini.