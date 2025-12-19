Insediato il nuovo Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Bat: ci sono dei tranesi, ecco i componenti

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia Barletta-Andria-Trani prosegue il proprio impegno a favore della professione, delle imprese e dei lavoratori del territorio, con un'attenzione costante alla promozione della legalità, della competenza e della qualità del lavoro. Il Consiglio, presieduto daè composto da:Consiglieri:• Maria Antonietta Rizzi (Barletta)• Tiziana Derossi (Barletta)• Chiara Ricchiuti (Bisceglie)• Francesco Campanile (Andria)Collegio dei Revisori dei Conti:• Giuseppe Vorticelli (Presidente, Andria)• Maria Tommasa Catano (Canosa di Puglia)L'andriese Angela Losito, già presidente del Cpo, è consigliera nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.Il 2025 ha visto un ulteriore consolidamento del ruolo dei Consulenti del Lavoro come figure strategiche nella prevenzione e gestione delle crisi d'impresa. Grazie al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, i professionisti hanno potuto sfruttare la propria conoscenza privilegiata delle dinamiche aziendali e della gestione del personale e dei rapporti di lavoro per supportare gli imprenditori nel mantenimento della continuità aziendale, tutelando al contempo i diritti dei lavoratori e assumendo, ove necessario, incarichi delicati come curatori o liquidatori.Tra le attività proprie del Consiglio Provinciale BAT spicca l'intenso lavoro della Commissione di Certificazione, che tra il 2024 e il 2025 ha certificato circa 20 contratti di lavoro, inclusa la certificazione di nuove clausole contrattuali, rinunce e transazioni. Tale attività, prevista dall'ordinamento, rappresenta un intervento qualificato per ridurre e, in molti casi, prevenire il contenzioso giuslavoristico, favorendo la certezza delle relazioni negoziali tra le parti.Importante traguardo del 2025 è stato il protocollo d'intesa siglato con il Comune di Barletta, presentato dal Presidente Francesco Giusto. L'accordo affida ai Consulenti del Lavoro un ruolo chiave nel fornire supporto tecnico alla stazione appaltante e nel verificare la congruità dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza nelle gare d'appalto pubbliche. Obiettivo: garantire trasparenza, concorrenza leale e il rispetto dei minimi salariali previsti dai CCNL, promuovendo anche l'utilizzo dell'Asse.Co. (asseverazione di conformità contributiva e retributiva), prerogativa esclusiva della categoria.Il Consiglio Provinciale BAT guarda al 2026 con rinnovato entusiasmo e programmi ambiziosi. I Consulenti del Lavoro della Provincia parteciperanno attivamente al Festival del Lavoro 2026, in programma a Roma presso il Centro Congressi "La Nuvola" dal 21 al 23 maggio. L'edizione si concentrerà su welfare ampliato e generativo, sicurezza e qualità dell'occupazione, nonché sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul sistema produttivo e sui diritti del lavoro. Il CPO BAT seguirà i lavori e gli approfondimenti, in linea con la propria missione di promozione della legalità e della cultura del lavoro sicuro e di qualità.Inoltre, giovedì 16 aprile 2026 il Truck Tour "Il lavoro viaggia con noi!", promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro in collaborazione con i Consigli Provinciali e l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, farà tappa ad Andria. L'iniziativa, inserita nel bando regionale Puglia "Punti Cardinali for Work" e realizzata in partnership con il Comune di Andria e Associazione nazionale Consulenti del Lavoro Bat, offrirà una giornata dedicata a recruiting, orientamento al lavoro, workshop su CV, opportunità territoriali e percorsi professionali. Particolare attenzione sarà riservata alla cultura della legalità e della sicurezza sul lavoro, con esperienze immersive in realtà virtuale e stand tematici.