Lavori Urgenti sulla Trani-Corato: asfaltato il tratto più pericoloso

La Provincia BAT completa l'intervento da 476mila euro per mettere in sicurezza i due chilometri a maggior rischio incidenti

Trani - domenica 14 dicembre 2025
Dopo oltre un anno dall'annuncio dato nel febbraio 2024, in risposta ai numerosi e gravi incidenti che avevano messo in luce l'estrema pericolosità della strada provinciale che collega Corato e Trani, la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) è passata dalle intenzioni ai fatti, completando i lavori di riqualificazione. Nei giorni scorsi, infatti, è stato ultimato l'intervento di asfaltatura su un tratto cruciale della provinciale: quello che, partendo poco dopo lo svincolo per Corato, si estende fino quasi al cavalcavia autostradale, ricadente nel territorio di Trani.

L'intervento si è concentrato su una "striscia" di circa due chilometri, ma strategica: è proprio questo il segmento che presentava il manto stradale più ammalorato ed è tristemente noto per il maggior numero di sinistri. La pericolosità è accentuata dalla presenza di numerosi incroci a raso, accessi privati a terreni e villette, e da una cronica scarsa illuminazione. Fattori letali, soprattutto se uniti alla tendenza a superare il limite di velocità fissato a 80 km/h. Il tragico bilancio degli ultimi anni conferma la Corato-Trani come una delle arterie più a rischio della BAT.

Il Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, ha commentato l'intervento: «L'intervento riguarda una parte del tratto che ricade nel territorio di Trani e consente il collegamento con il Comune di Corato. L'importo complessivo dell'opera è pari a 476.619,33 euro e gli interventi sono stati finanziati con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del bilancio autonomo della Provincia. Si tratta di un ulteriore passo avanti per la manutenzione e riqualificazione del nostro patrimonio infrastrutturale: l'obiettivo, ovviamente, è fare il massimo per la sicurezza stradale».

Il rifacimento dell'asfalto contribuisce senza dubbio a elevare il livello generale di sicurezza della strada. Tuttavia, l'Ente pone un richiamo fondamentale alla responsabilità degli utenti: è cruciale che il nuovo manto stradale non venga percepito dagli automobilisti come un invito a premere sull'acceleratore, ma serva, invece, unicamente a garantire una percorrenza più sicura e consapevole, nel rispetto del limite di velocità.
