Enti locali
Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni
Pubblicate le gare d'appalto per otto interventi chiave, 1,5 milioni per l’Andria-Bisceglie compreso il tratto di Trani
Trani - lunedì 29 settembre 2025 6.18
Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arrivano importanti risorse per la riqualificazione delle infrastrutture stradali della Puglia. La regione è destinataria di un finanziamento totale di 67.230.021 euro, che sarà ripartito tra le province per interventi di manutenzione e adeguamento della rete viaria di loro competenza.
Per quanto riguarda il territorio, alla provincia di Barletta-Andria-Trani è stata assegnata una somma di 5.710.087 euro. Queste risorse saranno cruciali per affrontare le esigenze di una rete stradale che necessita di interventi mirati. La ripartizione completa dei fondi per le province pugliesi che sarà un'iniezione di liquidità significativa per avviare cantieri e migliorare la sicurezza dei collegamenti in tutta la regione, è la seguente:
Gli otto interventi, quasi tutti dell'importo di circa 740.000 euro, prevedono il rifacimento del manto stradale, il potenziamento della segnaletica e l'installazione di nuovi guard-rail per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Le arterie di fondamentale importanza coinvolte nei progetti sono:
Per quanto riguarda il territorio, alla provincia di Barletta-Andria-Trani è stata assegnata una somma di 5.710.087 euro. Queste risorse saranno cruciali per affrontare le esigenze di una rete stradale che necessita di interventi mirati. La ripartizione completa dei fondi per le province pugliesi che sarà un'iniezione di liquidità significativa per avviare cantieri e migliorare la sicurezza dei collegamenti in tutta la regione, è la seguente:
- Barletta-Andria-Trani: 5.710.087 €
- Bari: 14.919.617 €
- Brindisi: 7.167.375 €
- Foggia: 16.189.043 €
- Lecce: 14.302.114 €
- Taranto: 8.941.782 €
Gli otto interventi, quasi tutti dell'importo di circa 740.000 euro, prevedono il rifacimento del manto stradale, il potenziamento della segnaletica e l'installazione di nuovi guard-rail per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Le arterie di fondamentale importanza coinvolte nei progetti sono:
- S.P. 33 (ex S.P. 13) "Andria – Bisceglie" (divisa in due lotti) ( nda: compreso il tratto che insiste nel territorio di Trani)
- S.P. 2 (ex S.P. 231) "Andriese – Coratina"
- S.P. 47 (ex S.P. 138) "Piano del Monaco – Ponte Impiso"
- S.P. 6 (ex S.P. 75) "di Trinitapoli"
- S.P. 21 (ex S.P.3) "Salinelle"
- S.P. 5 (ex S.P. 141)
- N.S.A. 368 (Asta di Barletta Sud)