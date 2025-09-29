Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni

Barletta-Andria-Trani: 5.710.087 €

Bari: 14.919.617 €

Brindisi: 7.167.375 €

Foggia: 16.189.043 €

Lecce: 14.302.114 €

Taranto: 8.941.782 €

S.P. 33 (ex S.P. 13) "Andria – Bisceglie" (divisa in due lotti) ( nda: compreso il tratto che insiste nel territorio di Trani)

S.P. 2 (ex S.P. 231) "Andriese – Coratina"

S.P. 47 (ex S.P. 138) "Piano del Monaco – Ponte Impiso"

S.P. 6 (ex S.P. 75) "di Trinitapoli"

S.P. 21 (ex S.P.3) "Salinelle"

S.P. 5 (ex S.P. 141)

N.S.A. 368 (Asta di Barletta Sud)

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arrivano importanti risorse per la riqualificazione delle infrastrutture stradali della Puglia. La regione è destinataria di un finanziamento totale di 67.230.021 euro, che sarà ripartito tra le province per interventi di manutenzione e adeguamento della rete viaria di loro competenza.Per quanto riguarda il territorio, alla provincia di Barletta-Andria-Trani è stata assegnata una somma di 5.710.087 euro. Queste risorse saranno cruciali per affrontare le esigenze di una rete stradale che necessita di interventi mirati. La ripartizione completa dei fondi per le province pugliesi che sarà un'iniezione di liquidità significativa per avviare cantieri e migliorare la sicurezza dei collegamenti in tutta la regione, è la seguente:Per quanto riguarda la BAT, l'amministrazione provinciale sta procedendo con rapidità a causa di una scadenza stringente imposta dal Governo. Un decreto legislativo di giugno, infatti, obbliga ad avviare le procedure di appalto entro la fine del 2025 e a sottoscrivere i contratti entro il 26 febbraio 2026, pena la perdita delle risorse statali del programma di investimenti 2025-2029. Per questo, molti interventi originariamente previsti per gli anni successivi sono stati anticipati.Gli otto interventi, quasi tutti dell'importo di circa 740.000 euro, prevedono il rifacimento del manto stradale, il potenziamento della segnaletica e l'installazione di nuovi guard-rail per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Le arterie di fondamentale importanza coinvolte nei progetti sono:Un piano massiccio che mira a dare una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della rete viaria provinciale, ora è corsa contro il tempo per non perdere i fondi statali: contratti da firmare entro febbraio 2026.