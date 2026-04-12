Scusate il disturbo | Editoriale. Provincia BAT: urne aperte nel caos, tra inchieste, veleni e il fuoco delle intimidazioni

La Lista del Presidente: 10 candidati. Lodispoto punta sulla continuità e su una forte trazione tranese con Angela Bartucci, Patrizia Cormio, Savino Cormio e Saverio De Laurentis .

10 candidati. Lodispoto punta sulla continuità e su una forte trazione tranese con . Il Centrosinistra: 9 candidati. Per Trani la coalizione schiera Federica Cuna .

9 candidati. Per Trani la coalizione schiera . Il Centrodestra: 7 nomi. Una scelta di rottura geografica: nessun rappresentante tranese in lista, con il baricentro spostato su Barletta e Andria.

C'è qualcosa di profondamente surreale nel vedere una classe politica che si affanna a cercare consensi tra le macerie di un ente che essa stessa ha contribuito a demolire. Ma oggi il "disturbo" si fa tragico: il fuoco divampato ieri sera sotto casa del presidente, che ha avvolto l'auto della moglie, trasforma una crisi istituzionale in un bollettino di cronaca nera., dunque, se oggi ricordiamo che questo voto di "secondo livello" avviene mentre l'odore acre del fumo si mescola a quello di inchieste giudiziarie, bilanci bocciati e dimissioni di massa. Si vota per una poltrona che, per molti, durerà quanto un battito di ciglia prima delle comunali di maggio. È l'estremizzazione di una politica che gioca a scacchi con le istituzioni mentre le fondamenta bruciano – letteralmente – e la dignità amministrativa è finita da tempo fuori tempo massimo.La tensione politica nella Provincia BAT ha raggiunto il punto di rottura nella serata di ieri,. A meno di 24 ore dall'apertura dei seggi, l'auto della moglie del Presidenteè stata data alle fiamme davanti alla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Sebbene le cause siano ancora in corso di accertamento, l'ombra dell'grava pesantemente sulla consultazione odierna, esasperando un clima già reso elettrico dallo scontro istituzionale dei mesi scorsi.In questo contesto di emergenza democratica, sonoche si contendono oggi i seggi di via Mucci (totale 26 candidati):Le elezioni odierne nascono dal collasso di febbraio, quandosi dimisero in blocco, provocando la decadenza del Consiglio. Un atto di forza legato alla bocciatura del bilancio e alle ombre di un'che vede indagati il Presidente e due consiglieri. Lodispoto ha però resistito, definendo la manovra un "esercizio da asilo nido" orchestrato per colpirlo personalmente a causa dei suoi passati posizionamenti politici regionali.Mentre i grandi elettori (sindaci e consiglieri) votano con il sistema del, resta l'incognita cronologica: molti degli eletti di oggi potrebbero decadere già a giugno se non rieletti nei rispettivi comuni di, le cui amministrative sono ormai alle porte. In definitiva, quella che si sta consumando oggi nelle urne di Trani assomiglia terribilmente alla. Si discute di chi debba occupare le stanze più alte e di equilibri di potere, mentre l'edificio istituzionale imbarca acqua e subisce l'attacco del fuoco. Il rischio è che stasera la BAT non consegni al territorio una nuova governance, ma soltanto una squadra di arredatori che osserva le macerie, pronta a traslocare prima ancora che il fumo dell'ultima intimidazione si sia diradato.