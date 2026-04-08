Barletta-Andria-Trani prima “Provincia Angels” della Puglia: premio per la rete contro l’ictus

Venerdì 10 aprile 2026, a Barletta, la Stroke Unit del Polo Ospedaliero Dimiccoli di Barletta e quella dell'Ospedale L. Bonomo di Andria, il Sistema 118 di BAT e le scuole primarie di Barletta-Andria-Trani e provincia, verranno premiati come prima "Provincia Angels" della Puglia.Una provincia Angels è un territorio in cui la consapevolezza della comunità, il lavoro del personale dei servizi medici di emergenza (EMS) e l'assistenza ospedaliera acuta sono tutte ottimizzate per assicurare esiti migliori ai pazienti colpiti da ictus.Una provincia in cui, quindi, gli ospedali, i servizi di emergenza, le autorità locali e gli educatori pubblici lavorano di concerto per fornire mani sicure alle persone colpite da ictus nelle loro comunità.All'evento, aperto alla cittadinanza, saranno presenti tra gli altri:Dottor Maurizio Giorelli, Direttore U.O.C. Neurologia/Stroke Unit P.O. "Dimiccoli" di Barletta;Dott.ssa Anna Maria Natola, Direttore della Centrale Operativa 118 Bari-Bat;Dottor Gianluca Masi, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'ospedale Bonomo di Andria;Dottor Emanuele Malatesta, neuroradiologo interventista, Dirigente Medico UOS Angiografia Interventistica Ospedale Bonomo di Andria;Dott.ssa Teresa Carone, Presidente di A.L.I.Ce. Puglia Odv.