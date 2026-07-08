Un arbitro, il calcio e i retroscena di un mondo poco conosciuto: Valentino Losito presenta a Trani il libro "Un uomo 'solo' al comando"

Sarà una serata dedicata al calcio raccontato da una prospettiva insolita quella in programma giovedì 9 luglio, alle 19.30, nella sede dell'Auser di Trani, ospitata presso Villa Guastamacchia in via Sant'Annibale Maria di Francia 41. Protagonista dell'incontro sarà il giornalista e scrittore, che presenterà il suo ultimo volume "Un uomo 'solo' al comando. Storie, segreti e silenzi di un giovane arbitro", pubblicato da WIP Edizioni.Il libro accompagna il lettore nel mondo dell'arbitraggio calcistico, raccontando esperienze, retroscena e dinamiche spesso sconosciute al grande pubblico. Attraverso la vicenda di un giovane direttore di gara emergono le difficoltà, le responsabilità e la solitudine di chi è chiamato a prendere decisioni in pochi istanti, sotto lo sguardo di migliaia di tifosi. Il volume è impreziosito dalla prefazione dell'ex arbitro internazionalee dalla postfazione del giornalistaL'iniziativa si aprirà con i saluti del presidente dell'Auser Trani,. Seguirà l'intervento diex calciatore del Trani protagonista del campionato di Serie B, che offrirà il proprio punto di vista sul rapporto tra calciatori e arbitri. A dialogare con l'autore sarà il giornalista, mentre le conclusioni saranno affidate ad, delegato provinciale del Coni per la BAT. L'appuntamento rappresenta un'occasione per approfondire uno degli aspetti meno raccontati del calcio, attraverso il racconto di chi ha vissuto da vicino il ruolo dell'arbitro e ne mette in luce il lato umano, le responsabilità e i sacrifici che si celano dietro ogni fischio.