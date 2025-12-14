Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”

Determina Dirigenziale Villa Guastamacchia vs.Auset Documento PDF

Nelle stanze luminose di Villa Guastamacchia, il tempo sembra scorrere più dolce. Qui gli anziani della città si ritrovano per giocare a carte, partecipare a laboratori creativi, condividere un pranzo o semplicemente scambiare due chiacchiere. Per molti di loro, questo centro non è solo un luogo di svago, ma un rifugio contro la solitudine.La notizia della proroga della gestione, affidata ancora una volta all'associazione AUSER ETS Trani, se da una parte non sorprende per l'ottimo lavoro svolto per la comunità dall'associazione, dall'altra stona per la durata: il Comune ha deciso di garantire la continuità fino ad aprile 2026, stanziando 6.800 euro per sostenere le attività: il dirigente responsabile, dott. Alessandro Nicola Attolico, ha firmato la determinazione che proroga la convenzione con determina nr.1763 del 12/12/2025 che alleghiamo.Il provvedimento si è reso necessario per garantire la continuità delle attività rivolte agli anziani, evitando interruzioni in attesa della nuova procedura di affidamento prevista dal Codice del Terzo Settore. La proroga consentirà di mantenere attivi i servizi di sostegno e inclusione sociale, fondamentali per contrastare isolamento ed emarginazione e per supportare le famiglie nella cura quotidiana: la somma stanziata sarà liquidata, si legge nel provvedimento, esclusivamente a seguito di rendicontazione da parte dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa.