Giornata contro la violenza: "Auser Rosa" ha riunito Istituzioni e Esperti per un importante dibattito

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è tenuto domenicapresso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia un fondamentale incontro pubblico organizzato da. L'evento ha registrato unadella cittadinanza, confermando la centralità del tema per la comunità tranese. L'iniziativa ha riunito una piattaforma di esperti e rappresentanti istituzionali di primo piano, sottolineando la necessità di un approccio multidisciplinare e coordinato nella lotta alla violenza di genere.Il dibattito è stato condotto con sensibilità e competenza dall', responsabile e coordinatrice di Auser Rosa. Tra gli autorevoli ospiti intervenuti:A sottolineare il valore emotivo dell'incontro, la mattinata è stata aperta e conclusa dalla toccante esibizione del, diretto dal maestro Umberto Dionisio. Come ha ribadito, Presidente Auser BAT, l'evento è stato "simbolo dell'impegno continuo per una società più giusta e rispettosa dei diritti delle donne."L'attivismo di Auser prosegue immediatamente con la campagna di informazione per il contrasto delle truffe agli anziani, il progetto. Il prossimo incontro, promosso da Auser Trani in collaborazione con la Città di Trani e finanziato dal Ministero dell'Interno, è fissato per, presso