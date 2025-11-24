Associazioni
Giornata contro la violenza: "Auser Rosa" ha riunito Istituzioni e Esperti per un importante dibattito
Al Centro Polivalente di Trani, un incontro di alto profilo con l'Arma dei Carabinieri, penaliste e psicologhe. Grande partecipazione e rilancio della campagna contro le truffe agli anziani
Trani - lunedì 24 novembre 2025
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è tenuto domenica 23 novembre 2025 presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia un fondamentale incontro pubblico organizzato da Auser Rosa. L'evento ha registrato una massiccia e sentita partecipazione della cittadinanza, confermando la centralità del tema per la comunità tranese. L'iniziativa ha riunito una piattaforma di esperti e rappresentanti istituzionali di primo piano, sottolineando la necessità di un approccio multidisciplinare e coordinato nella lotta alla violenza di genere.
Tavola Rotonda di Alto Profilo
Il dibattito è stato condotto con sensibilità e competenza dall'Avv. Francesca Carbone, responsabile e coordinatrice di Auser Rosa. Tra gli autorevoli ospiti intervenuti:
Prossimo Appuntamento: Focus su Truffe e Sicurezza Digitale
L'attivismo di Auser prosegue immediatamente con la campagna di informazione per il contrasto delle truffe agli anziani, il progetto "Truffe? Mica Scemi". Il prossimo incontro, promosso da Auser Trani in collaborazione con la Città di Trani e finanziato dal Ministero dell'Interno, è fissato per martedì 25 novembre, alle ore 17:30, presso Palazzo delle Arti Beltrani.
- La Mar. Magg. Luisa Vernice, referente provinciale dell'Arma dei Carabinieri, a testimoniare l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto e nella tutela delle vittime.
- Le penaliste Avv. Lucia Corraro e Avv. Alessia Agrimi, che hanno fornito chiavi di lettura legali e normative cruciali.
- La Dott.ssa Gaya Dalò, laureata in psicologia clinica, che ha offerto un contributo scientifico sulla dinamica psicologica della violenza.
