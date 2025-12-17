Raffaella Merra interviene sulla proroga dei servizi a Villa Guastamacchia: "... ma il vecchietto dove lo metto è ... solo uno spot elettorale?"

Non sarebbe stato più lungimirante avviare con urgenza una procedura di gara seria e a lungo termine per garantire stabilità al servizio? Si è pensato a soluzioni concrete per gli anziani anche diverse dall'immobile di Villa Guastamacchia, magari ubicate in altre parti periferiche della Città? Qualcuno sta lavorando, in sostanza, per individuare altri luoghi di socializzazione e ritrovo dotati di figure professionali competenti, capaci di proporre attività per il mantenimento delle abilità residue e che fungano da veri e propri punti di riferimento per i servizi territoriali? Perché, ancora oggi, la Città di Trani non ha istituito la figura del Garante per la tutela degli anziani da me chiesta?

Apprendo da una determina dirigenziale del Comune di Trani (nr.1763 del 12/12/2025) con un misto di sollievo e, lo ammetto, un pizzico di amara ironia la notizia della proroga della gestione dei servizi di sostegno e inclusione sociale, affidata all'associazione. Voglio essere chiara: il mio cuore, da ex-Assessore di questa città, si consola nel vedere mantenuti attivi servizi fondamentali, che negli anni hanno ottenuto risultati progettuali eccellenti nel contrastare l'isolamento e l'emarginazione dei nostri anziani nella considerazione che l'invecchiamento attivo è una risorsa, non un problema, e le attività di AUSER sono importanti in questo senso. La mia vena ironica, però, non può tacere di fronte alla "nota dolente" che riguarda la tempistica: il Comune garantirà la continuità, stanziando € 6.800 a supporto delle attività. Aprile 2026. Non c'è che dire, la data è un capolavoro di coordinazione amministrativa. Assomiglia un po' troppo a uno spot elettorale dal titolo:Passando all'analisi seria, la mia iniziale ironia si trasforma in profonda e grave preoccupazione. Questa Amministrazione sta dimostrando, ancora una volta, di non considerare idi chi andrebbe tutelato 365 giorni l'anno e non in base al calendario politico. Quando parliamo di anziani il cerchio si allarga: mantenere vivi, promuovendo un invecchiamento attivo, offrendo opportunità per vivere da protagonisti non dovrebbe conoscere limiti temporali così ristretti e fondi così esigui in attesa di una gara che verrà. Oggi è stato concesso unche, di fatto, nulla garantisce per il futuro. Chiedo, seriamente all'Amministrazione Comunale, al Sindaco Amedeo Bottaro che la rappresenta:È tempo di direa queste "situazioni di mezzo", con politicanti che stanno lavorando per una riconversione disenza pensare alle conseguenze ed al futuro degli anziani che già seguono una progettualità.con le manipolazioni politiche che distorcono il processo decisionale e sfruttano le vulnerabilità altrui per fini personali o di potere.La loro dignità e il loro benessere non possono essere ridotti a una bandierina da sventolare in prossimità delle urne. Si chiede a questa Amministrazione Comunale ed al Dirigente di riferimento di predisporre nel più breve tempo il nuovo bando per l'assegnazione dientro il prossimo mese di febbraio 2026,