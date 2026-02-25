Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”

Di seguito il testo integrale della dichiarazione

Pubblichiamo la nota disegretaria cittadina di Azione a Trani, in merito alla decisione dei vertici regionali e provinciali del partito di aderire al progetto politico a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra. Al centro dell'intervento, la posizione assunta dal Direttivo cittadino nel mese di gennaio, che – secondo quanto dichiarato – si era espresso formalmente a favore di un orientamento diverso , centrodestra, rispetto a quello comunicato dai livelli sovracomunali del partito., segretaria cittadina di Azione a Trani, interviene in merito alla decisione dei vertici regionali e provinciali del partito di aderire al progetto politico che sostiene la candidatura del dott. Marco Galiano per il centrosinistra. "Ancora una volta Azione - Trani apprende dalla stampa decisioni che incidono direttamente sul futuro politico della città, senza che vi sia stato alcun confronto con la segreteria cittadina, con il Direttivo o con la base del gruppo locale", dichiara Merra, a tutti gli effetti ancora oggi Segretaria del partito Azione a Trani. Particolarmente rilevante, secondo la segretaria cittadina, è quanto avvenuto nel mese di gennaio: il Direttivo locale si era infatti formalmente riunito, esprimendo in maniera chiara e condivisa un orientamento favorevole al sostegno del futuro candidato a Sindaco di Trani del centrodestra. Una posizione netta, maturata al termine di un confronto interno approfondito e coerente con la linea di opposizione al centrosinistra sostenuta sempre a livello cittadino: una decisione peraltro, quella del Direttivo, notificata immediatamente ai vertici del partito. "Disattendere quella decisione – sottolinea Raffaella Merra – significa ignorare il lavoro e la volontà democratica del gruppo locale, svuotando di significato il ruolo del Direttivo e della segreteria cittadina che si è sempre mossa nel solco statutario del partito Azione che affida alle espressioni territoriali le scelte politiche. Alla luce di quanto accaduto, tutto il gruppo tranese di Azione - conclude la segretaria Merra - forte della delibera di gennaio, nelle prossime ore, mi ha dato mandato di prendere le decisioni più opportune".Resta ora da comprendere quali saranno gli sviluppi di una vicenda che non riguarda soltanto equilibri interni di partito, ma il rispetto delle dinamiche democratiche e del ruolo delle espressioni territoriali nelle scelte politiche. In una fase così delicata per il futuro amministrativo della città, il tema del confronto, della coerenza e della condivisione delle decisioni torna al centro del dibattito, ponendo interrogativi che attendono risposte chiare nelle prossime ore.