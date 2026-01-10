Raffaella Merra
Raffaella Merra
Politica

Raffaella Merra: «PNRR, a Trani persi 15/mln. ma pagati 700mila euro. Assurdo»

Il già Assessore incalza: "Spreco per progetti morti e avvocati. Presento formale accesso agli atti"

Trani - sabato 10 gennaio 2026 13.30 Comunicato Stampa
Leggo sulla stampa locale della questione dei fondi PNRR revocati: una pagina inquietante dell'amministrazione Bottaro su cui intendo fare piena luce. Ritengo doveroso rompere il silenzio, perché i cittadini hanno il diritto di sapere. Non è tollerabile che su una questione così delicata, che tocca le tasche di tutti noi e il futuro della nostra città, cali la nebbia. Siamo di fronte a un fatto compiuto gravissimo: 15 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana sono sfumati. Abbiamo perso un'occasione storica. Ma quello che denuncio oggi va oltre la perdita del finanziamento: è la gestione "allegra" e paradossale delle risorse comunali che ne è seguita.

Trovo inaccettabile che, mentre la città incassa la sconfitta della revoca, le casse comunali continuino a sanguinare. Parlo degli oltre 700mila euro che sono stati liquidati ai progettisti. La mia domanda è semplice e diretta: perché? Perché abbiamo pagato queste cifre esorbitanti per progetti che resteranno sulla carta, quando, all'indomani della Conferenza dei Servizi, si era già a conoscenza che per quei finanziamenti si profilava un esito negativo? Chi ha deciso di procedere comunque ai pagamenti, ignorando che il binario era ormai morto?

Come se non bastasse il danno, subiamo la beffa delle spese legali. Per tentare di rimediare all'errore e opporsi alla revoca, il Comune sta spendendo altri soldi pubblici per avvocati e ricorsi. Anche su questo chiedo trasparenza immediata: con quale criterio vengono scelti questi professionisti? Esiste una short list a cui attingere o si procede con incarichi diretti? Siamo di fronte a un doppio esborso insensato: paghiamo per opere che non vedremo mai e paghiamo per difenderci dai nostri stessi fallimenti amministrativi.

Non intendo fermarmi a questa denuncia a mezzo stampa. Annuncio fin d'ora che nei prossimi giorni depositerò una formale richiesta di accesso agli atti, perché oltre che approfondire dalle formali delibere pubblicate dal Comune di Trani, di per sé eloquenti, voglio leggere le carte, vedere le date e capire le responsabilità.

Trani merita verità e competenza, non di pagare il conto di scelte incomprensibili. Raffaella Merra, Già Assessore all'Ambiente – Città di Trani
  • Raffaella Merra
Altri contenuti a tema
Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra Impianti sportivi al collasso e disagio giovanile. La proposta di Raffaella Merra “Il Comune istituisca un plafond per sostenere lo sport agli under 18”
Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?» Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?» L'ex Assessore accusa l'Amministrazione di sostegno minimo e tempistiche politiche, chiedendo subito il bando
Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra Alberi abbattuti nel Civico Cimitero di Trani dopo il maltempo: la riflessione dell’ex assessora Raffaella Merra Il maltempo danneggia il cimitero, Merra: "Serve rispetto e cura”
Affidamento Stadio Lapi: Azione Trani denuncia criticità identitarie e ritardi cronici Affidamento Stadio Lapi: Azione Trani denuncia criticità identitarie e ritardi cronici Formalizzata la concessione decennale con oltre un anno di ritardo, con il rischio di ricorsi al TAR per violazione dei termini di legge
Merra (Azione Trani): "Lo stadio fantasma illumina solo le scuse: a Trani anche l’inefficienza ha il riflettore puntato" Merra (Azione Trani): "Lo stadio fantasma illumina solo le scuse: a Trani anche l’inefficienza ha il riflettore puntato" L'Amministrazione è riuscita in un’impresa da record: avere uno stadio “funzionante”, ma privo di collaudi, autorizzazioni e di sicurezza
9 Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica" Azione Trani denuncia sperpero e inefficienza: "I Fari dello Stadio ‘Lapi’ inutili. La politica non controlla l'efficacia della spesa pubblica" Fari inservibili, gradinata limitata e campo criticato dalla società. L'impianto è un triplo fallimento per incompetenza amministrativa.
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo Raffaella Merra denuncia con fermezza l'ultima, inaccettabile manovra della Commissione Elettorale
Azione Trani contribuisce al Piano Coste: dalle criticità alle proposte per un litorale sostenibile Azione Trani contribuisce al Piano Coste: dalle criticità alle proposte per un litorale sostenibile Il partito invia proposte al Sindaco per correggere le criticità del PCC: priorità alla bonifica pubblica della Costa Nord e vincoli su parcheggi e servizi
AMET assume: 3 posti a tempo indeterminato. Ecco i bandi per amministrativi e assistenza scolastica
10 gennaio 2026 AMET assume: 3 posti a tempo indeterminato. Ecco i bandi per amministrativi e assistenza scolastica
Ciliento, ufficiale il bis in Regione: «Lavorerò per l'identità della BAT»
10 gennaio 2026 Ciliento, ufficiale il bis in Regione: «Lavorerò per l'identità della BAT»
Palazzo delle Arti Beltrani, un 2025 da incorniciare: oltre 16mila presenze e 2,5 milioni di sguardi online
10 gennaio 2026 Palazzo delle Arti Beltrani, un 2025 da incorniciare: oltre 16mila presenze e 2,5 milioni di sguardi online
Torna a Trani "Aggiungi un nonno a tavola ": cibo gratis per un anno a chi adotta un cane o gatto anziano
10 gennaio 2026 Torna a Trani "Aggiungi un nonno a tavola": cibo gratis per un anno a chi adotta un cane o gatto anziano
Trani "colabrodo ", l'ennesima segnalazione arriva da via Pugliese: «Qui si rischia di farsi male»
10 gennaio 2026 Trani "colabrodo", l'ennesima segnalazione arriva da via Pugliese: «Qui si rischia di farsi male»
Sanità Trani: «Bottaro scrive lettere, noi incontriamo la Asl»
10 gennaio 2026 Sanità Trani: «Bottaro scrive lettere, noi incontriamo la Asl»
Ferri proclamato Consigliere: «Grazie Trani, onorato del vostro sostegno»
9 gennaio 2026 Ferri proclamato Consigliere: «Grazie Trani, onorato del vostro sostegno»
Soccer Trani-Don Uva, Moscelli: «Critiche? Pochissime, ma le accettiamo. Errato soffermarsi sul pareggio»
9 gennaio 2026 Soccer Trani-Don Uva, Moscelli: «Critiche? Pochissime, ma le accettiamo. Errato soffermarsi sul pareggio»
Paura in via Giolitti: piovono calcinacci da un balcone, sfiorato un passante
9 gennaio 2026 Paura in via Giolitti: piovono calcinacci da un balcone, sfiorato un passante
L’Adriatica Trani capolista ospita il Freedom Sport Club: al Ferrante va in scena il big match
9 gennaio 2026 L’Adriatica Trani capolista ospita il Freedom Sport Club: al Ferrante va in scena il big match
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.