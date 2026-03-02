Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello»

Di seguito, riportiamo integralmente la nota stampa

Il panorama politico tranese registra un nuovo, significativo scossone in vista delle amministrative di maggio 2026. Quello che era nell'aria da settimane è diventato ufficiale:, Segretaria cittadina di Azione, nelle prossime ora rassegnerà le proprie dimissioni irrevocabili, seguita in blocco da tutto il Direttivo. Non si tratta di un semplice dissenso, ma di una scelta di campo netta e coraggiosa. La Merra rivendica il primato delle scelte locali rispetto ai "diktat" regionali che, a seguito dell'adesione del partito al campo largo di Antonio Decaro, avrebbero voluto trascinare la sezione tranese in un'alleanza con quel centrosinistra che la stessa Merra ha duramente contestato. Rivendicando l'autonomia del Direttivo — che già a gennaio si era espresso per un cambio di rotta — l'ex Assessore all'Ambiente annuncia il passaggio nelle file del centrodestra a sostegno del Dott.Una mossa che "libera" il partito da imbarazzi tattici, ma che priva Azione della sua base storica a Trani, spostando pesi e consensi verso la coalizione civico-politica di Guarriello.Con una decisione autonoma, ponderata e dettata dal rispetto verso i propri elettori, la Segretaria cittadina di, annuncia le proprie dimissioni irrevocabili dal partito, seguita dall'intero. Una scelta che segna la fine di un percorso iniziato con la convinzione che le istanze del territorio dovessero essere il faro dell'azione politica, ma che oggi si scontra con logiche di segreteria distanti dalla realtà tranese.«Aderimmo ad Azione credendo fortemente che le decisioni riguardanti la nostra città sarebbero state rispettate dai vertici»,. «Tuttavia, il posizionamento del partito a livello regionale nel "campo largo" di Antonio Decaro è stato spalmato sui territori in modo automatico, senza tener conto della specificità di Trani. Il nostro Direttivo, già a gennaio, aveva deliberato all'unanimità la volontà di aderire al progetto del, ravvisando in quell'area l'unica vera alternativa per il rilancio della città. Constatata l'impossibilità di far valere questa linea territoriale, facciamo un passo di lato con dignità e coerenza».Le dimissioni nascono anche da un profondo senso di responsabilità istituzionale. «Con questo atto –– liberiamo i vertici di Azione dall'imbarazzo di avere una Segreteria cittadina posizionata politicamente in modo opposto rispetto alle direttive centrali. Lasciamo campo libero al partito per ufficializzare la propria adesione al tavolo del centrosinistra, un percorso che però non ci appartiene e che non riteniamo utile per il futuro di Trani».La decisione die del Direttivo non è solo un addio, ma una scelta di campo decisa in vista delle amministrative di maggio 2026: il pieno sostegno alla candidatura del: «Trani arriva a questo appuntamento elettorale stanca e logorata. L'amministrazione uscente di centrosinistra è riuscita nell'impresa, quasi impossibile, di disperdere il "consenso bulgaro" del 2020, lasciando una città in piena crisi sociale e commerciale. Oggi Trani non ha bisogno di continuità, ma di essere "curata" con competenza e umanità. Crediamo che la figura del Dott. Guarriello sia la risposta giusta a questa esigenza di guarigione e rinascita».Nel rassegnare le dimissioni,conclude con un auspicio rivolto a tutti gli attori politici: «Auguro a chiunque resterà in campo di non perdere mai di vista il bene dei cittadini. Noi continueremo a lavorare per Trani, liberi da vincoli che soffocano la voce del territorio, convinti che la coerenza sia il primo valore da restituire alla politica locale».(Già Segretaria Azione Trani) ed