"Non mi prendi nella rete": l'AUSER Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani

Vincitrice Categoria Bambini: Lucia Di Bartolomeo

Vincitrice Categoria Nonni: Ersilia Bombino

Giovani Studenti: Cirillo Vincenzo, Gioia Miola, Giada Nicole Napoletano, Nicolò Tedeschi, Denise Scioia, Andrea Musci, Irene Berardi, Marco Mastrapasqua, Tommaso Francesco Parisi, Alice Rita Ceo.

Cirillo Vincenzo, Gioia Miola, Giada Nicole Napoletano, Nicolò Tedeschi, Denise Scioia, Andrea Musci, Irene Berardi, Marco Mastrapasqua, Tommaso Francesco Parisi, Alice Rita Ceo. Nonni: Michele Canaletti, Vincenzo Sarcinelli, Francesco Pagano, Franca Greco, Concetta Arcieri, Francesco Bovenga, Francesco Savino e Francesco Pansitta.

ore 18:00, incontro con la Polizia Locale, sarà presente l'assessora al ramo avv. Cecilia Di Lernia, che illustrerà dettagliatamente le "truffe porta a porta";

che illustrerà dettagliatamente le "truffe porta a porta"; ore 19:00, la rappresentazione teatrale degli "SPI...RITOSI" con una commedia scritta da Marco Pilone dal titolo "MICA SCEMI".

Si è tenuto lo scorso 27 novembre, presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", l'appuntamento conclusivo di un intenso ciclo di incontri dedicati alla sicurezza: la premiazione del concorso di poesie. L'evento, che ha visto protagonisti i giovani studenti della città, rappresenta il culmine del progetto "Occhio alle Truffe – Mica Scemi", promosso dal Comune di Trani in convenzione con l'associazione Auser Trani e finanziato dal "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno. L'iniziativa, giunta al suo secondo anno, si è posta l'obiettivo di prevenire e contrastare il preoccupante fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, sperimentando con successo una formula di sensibilizzazione innovativa che ha coniugato formazione, intrattenimento e coinvolgimento civico.Il successo del progetto è stato subito evidente nei numeri. Il Dott., dirigente dell'Area Servizi Socio Culturali del Comune, ha espresso grande soddisfazione: "La comunità ha risposto con una larghissima partecipazione a tutti gli incontri, con una presenza oscillante dalle 90 alle 180 persone a singolo evento. Un bilancio positivo, che ha visto i cittadini molto interessati all'argomento." Il progetto modulato su cinque appuntamenti formativi, ha coinvolto esperti della Polizia Locale e della Polizia Postale, il mondo finanziario e la Federconsumatori. Parallelamente, sono stati distribuiti circa 6.000 materiali informativi e brochure nei luoghi di ritrovo più sensibili della popolazione anziana, come parrocchie e piazze, a dimostrazione di una capillare azione di prossimità.L'Avv., Assessore alle politiche sociali, ha sottolineato l'efficacia del metodo adottato: "Giunti quasi al traguardo, possiamo valutare positivamente tutti gli strumenti informativi e comunicativi messi in campo – dagli spot radiofonici auto-prodotti dagli anziani, al volantinaggio, agli incontri di sensibilizzazione. La numerosa partecipazione ha dimostrato la fiducia nelle istituzioni e il bisogno di essere messi in guardia dalle 'trappole'." L'assessore ha evidenziato come l'iniziativa si sia trasformata in una vera e propria campagna di vicinanza e prossimità a una delle fasce più fragili della popolazione. L'aver sperimentato momenti di incontro in concomitanza con appuntamenti teatrali e di intrattenimento ha dimostrato che messaggi significativi possono essere veicolati anche attraverso forme di socializzazione e di rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.L'appuntamento del 27 novembre ha voluto chiudere il cerchio introducendo un elemento cruciale per la prevenzione a lungo termine: l'intergenerazionalità. La premiazione del concorso di poesie, che ha coinvolto attivamente i giovanissimi studenti, mira a promuovere la relazione tra persone di generazioni diverse. L'Avv. Rondinone ha spiegato: "Sperimenteremo l'efficacia delle così dette 'attività intergenerazionali', ovvero di quelle iniziative che promuovono il dialogo, il rispetto e il sostegno reciproco tra anziani e giovani." I protagonisti del concorso sono stati gli alunni della scuola Papa Giovanni XXIII dell'istituto comprensivo Rocca Bovio Palumbo d'Annunzio, affiancati dai nonni partecipanti.Tutti gli altri partecipanti sono stati premiati ex aequo al secondo posto a pari merito, in virtù della qualità e della profondità delle loro poesie:Le presenze del Presidente di Auser Provinciale, di Auser Trani,, insieme alla coordinatrice e tutor del progetto,, hanno suggellato il successo della sinergia tra volontariato e istituzioni. L'entusiasmo dei giovani poeti e la partecipazione attiva degli anziani hanno confermato che la lotta alle truffe, nel caso di Trani, passa non solo attraverso la competenza tecnica ma anche e soprattutto attraverso la coesione sociale e lo scambio tra generazioni.Gli appuntamenti conclusivi del progetto sono previsti per oggi, venerdì 28 novembre presso l'Auditorium San Luigi a Trani: