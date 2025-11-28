"Non mi prendi nella rete": l'AUSER Trani celebra l'impegno intergenerazionale contro le truffe agli anziani
Trani - venerdì 28 novembre 2025 7.44
Si è tenuto lo scorso 27 novembre, presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", l'appuntamento conclusivo di un intenso ciclo di incontri dedicati alla sicurezza: la premiazione del concorso di poesie "Non mi prendi nella rete" – MICA SCEMI. L'evento, che ha visto protagonisti i giovani studenti della città, rappresenta il culmine del progetto "Occhio alle Truffe – Mica Scemi", promosso dal Comune di Trani in convenzione con l'associazione Auser Trani e finanziato dal "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno. L'iniziativa, giunta al suo secondo anno, si è posta l'obiettivo di prevenire e contrastare il preoccupante fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, sperimentando con successo una formula di sensibilizzazione innovativa che ha coniugato formazione, intrattenimento e coinvolgimento civico.

Un Bbilancio oltre le aspettative
Il successo del progetto è stato subito evidente nei numeri. Il Dott. Alessandro Nicola Attolico, dirigente dell'Area Servizi Socio Culturali del Comune, ha espresso grande soddisfazione: "La comunità ha risposto con una larghissima partecipazione a tutti gli incontri, con una presenza oscillante dalle 90 alle 180 persone a singolo evento. Un bilancio positivo, che ha visto i cittadini molto interessati all'argomento." Il progetto modulato su cinque appuntamenti formativi, ha coinvolto esperti della Polizia Locale e della Polizia Postale, il mondo finanziario e la Federconsumatori. Parallelamente, sono stati distribuiti circa 6.000 materiali informativi e brochure nei luoghi di ritrovo più sensibili della popolazione anziana, come parrocchie e piazze, a dimostrazione di una capillare azione di prossimità.

La Forza dell'intrattenimento e della prossimità
L'Avv. Alessandra Rondinone, Assessore alle politiche sociali, ha sottolineato l'efficacia del metodo adottato: "Giunti quasi al traguardo, possiamo valutare positivamente tutti gli strumenti informativi e comunicativi messi in campo – dagli spot radiofonici auto-prodotti dagli anziani, al volantinaggio, agli incontri di sensibilizzazione. La numerosa partecipazione ha dimostrato la fiducia nelle istituzioni e il bisogno di essere messi in guardia dalle 'trappole'." L'assessore ha evidenziato come l'iniziativa si sia trasformata in una vera e propria campagna di vicinanza e prossimità a una delle fasce più fragili della popolazione. L'aver sperimentato momenti di incontro in concomitanza con appuntamenti teatrali e di intrattenimento ha dimostrato che messaggi significativi possono essere veicolati anche attraverso forme di socializzazione e di rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

Il futuro è Intergenerazionale: I vincitori del concorso di poesie
L'appuntamento del 27 novembre ha voluto chiudere il cerchio introducendo un elemento cruciale per la prevenzione a lungo termine: l'intergenerazionalità. La premiazione del concorso di poesie, che ha coinvolto attivamente i giovanissimi studenti, mira a promuovere la relazione tra persone di generazioni diverse. L'Avv. Rondinone ha spiegato: "Sperimenteremo l'efficacia delle così dette 'attività intergenerazionali', ovvero di quelle iniziative che promuovono il dialogo, il rispetto e il sostegno reciproco tra anziani e giovani." I protagonisti del concorso sono stati gli alunni della scuola Papa Giovanni XXIII dell'istituto comprensivo Rocca Bovio Palumbo d'Annunzio, affiancati dai nonni partecipanti.
  • Vincitrice Categoria Bambini: Lucia Di Bartolomeo
  • Vincitrice Categoria Nonni: Ersilia Bombino
Tutti gli altri partecipanti sono stati premiati ex aequo al secondo posto a pari merito, in virtù della qualità e della profondità delle loro poesie:
  • Giovani Studenti: Cirillo Vincenzo, Gioia Miola, Giada Nicole Napoletano, Nicolò Tedeschi, Denise Scioia, Andrea Musci, Irene Berardi, Marco Mastrapasqua, Tommaso Francesco Parisi, Alice Rita Ceo.
  • Nonni: Michele Canaletti, Vincenzo Sarcinelli, Francesco Pagano, Franca Greco, Concetta Arcieri, Francesco Bovenga, Francesco Savino e Francesco Pansitta.
Le presenze del Presidente di Auser Provinciale Tonino Corraro, di Auser Trani, Alessandro Amoruso, insieme alla coordinatrice e tutor del progetto, Francesca Carbone, hanno suggellato il successo della sinergia tra volontariato e istituzioni. L'entusiasmo dei giovani poeti e la partecipazione attiva degli anziani hanno confermato che la lotta alle truffe, nel caso di Trani, passa non solo attraverso la competenza tecnica ma anche e soprattutto attraverso la coesione sociale e lo scambio tra generazioni.

Gli appuntamenti conclusivi del progetto sono previsti per oggi, venerdì 28 novembre presso l'Auditorium San Luigi a Trani:
  • ore 18:00, incontro con la Polizia Locale, sarà presente l'assessora al ramo avv. Cecilia Di Lernia, che illustrerà dettagliatamente le "truffe porta a porta";
  • ore 19:00, la rappresentazione teatrale degli "SPI...RITOSI" con una commedia scritta da Marco Pilone dal titolo "MICA SCEMI".
AUSER Trani Premiazione ConcorsoAUSER Trani Premiazione ConcorsoAUSER Trani Premiazione ConcorsoAUSER Trani Premiazione Concorso
