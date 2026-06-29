Si è conclusa ieri la collettiva “Mar Arte” nello chalet della villa comunale

11 foto Collettiva "Mar Arte"

Si è conclusa nella serata di ieri la collettiva "Mar Arte", una mostra d'arte che si tiene ormai da diverse edizioni e ospitata nello chalet della villa comunale di Trani. La mostra si è caratterizzata per la molteplicità delle forme artistiche che vi hanno trovato spazio: dalla pittura a olio agli acquerelli, dalla pittura su pietra al recupero degli oggetti dalle spiagge. Anche la scelta dello chalet non è stata assolutamente casuale, un luogo affacciato sul mare, creando un'atmosfera particolare tra terra, mare e opere artistiche.Il nome "Mar Arte" è stato pensato da uno degli artisti della collettiva, Carmine Rosselli, che si è ispirato non solo alla città di Trani per la mostra, ma anche alla sua attività artistica, che si concentra sul recupero di materiale vario sulle spiagge, dai gusci vuoti ai vetrini, dai legnetti alle mattonelle abbandonate, creando delle opere uniche nel loro genere. Carmine Rosselli è tranese e nutre un profondo amore per la propria città, così come alcuni degli artisti della collettiva.Altri artisti provenienti dalle città limitrofe si sono uniti a questa collettiva che ha unito estro artistico, amicizia, passione per il mare e tanta volontà di comunicare l'arte e la bellezza che un'opera d'arte racchiude in sé.