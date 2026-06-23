Ilary Blasi
Ilary Blasi
Attualità

Ilary Blasi è già a Trani: domani il via alle registrazioni di Battiti Live

La conduttrice ha condiviso su Instagram il viaggio verso la città e un scorcio del Porto

Trani - martedì 23 giugno 2026 10.02
L'attesa è quasi finita. Ilary Blasi è arrivata a Trani in vista delle registrazioni di Battiti Live, in programma a partire da domani in piazza Quercia.

Ad annunciare il suo arrivo è stata la stessa conduttrice attraverso alcune stories pubblicate su Instagram. Nelle immagini condivise sui social, Ilary Blasi si mostra inizialmente in auto sulle note del brano "Andiamo a comandare" di Fabio Rovazzi, per poi immortalare il panorama del porto di Trani, lasciando intendere chiaramente la sua presenza in città.
L'arrivo della conduttrice segna di fatto l'inizio della macchina organizzativa dell'evento musicale più atteso dell'estate, che vedrà Trani trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Da domani prenderanno il via le registrazioni delle puntate di Battiti Live, che porteranno sul palco numerosi artisti del panorama musicale italiano, richiamando in città migliaia di spettatori e appassionati provenienti da tutta la regione
  • Battiti Live
Altri contenuti a tema
Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza Eventi e cultura Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza Il countdown è ufficialmente iniziato. Con l'allestimento del grande palco di Piazza Quercia ormai alle battute finali e l'inizio delle registrazioni fissato per mercoledì 24 giugno.
Battiti Live | Guarriello chiede chiarezza sui piani di sicurezza Politica Battiti Live | Guarriello chiede chiarezza sui piani di sicurezza La nota dell’ex candidato sindaco a nome delle forze politiche della coalizione di centrodestra di Trani
Battiti Live 2026 | Trani Capitale della Musica Italiana con oltre 70 artisti e un nuovo trio alla conduzione: tutti i nomi Eventi e cultura Battiti Live 2026 | Trani Capitale della Musica Italiana con oltre 70 artisti e un nuovo trio alla conduzione: tutti i nomi Torna l’appuntamento musicale più atteso dell’estate italiana. in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio
Trani, Battiti Live accende la città ma divide. Angelo Guarriello: “Non è l’evento il problema, ma l’assenza di pianificazione da oltre dieci anni” Politica Trani, Battiti Live accende la città ma divide. Angelo Guarriello: “Non è l’evento il problema, ma l’assenza di pianificazione da oltre dieci anni” "Per circa due settimane ristoratori, commercianti e residenti subiranno inevitabili disagi che incidono sulla vivibilità e sul lavoro quotidiano"
Battiti Live a Trani tra entusiasmo e polemiche: i primi camion in Piazza Quercia fanno discutere, la Polizia Locale interviene e multa i veicoli Cronaca Battiti Live a Trani tra entusiasmo e polemiche: i primi camion in Piazza Quercia fanno discutere, la Polizia Locale interviene e multa i veicoli La città si prepara ad accogliere uno degli eventi televisivi più importanti dell'estate italiana, ma l'arrivo dei mezzi per l'allestimento del palco riaccende il dibattito sulla tutela degli spazi pubblici
Clamoroso | Battiti Live pronto a tornare a Trani? Indiscrezioni sempre più insistenti sul ritorno del grande show musicale Eventi e cultura Clamoroso | Battiti Live pronto a tornare a Trani? Indiscrezioni sempre più insistenti sul ritorno del grande show musicale Dopo tre anni la città potrebbe rientrare nel tour dell'evento estivo più seguito d'Italia: tra gli operatori turistici cresce l'attesa per un ritorno considerato strategico e spettacolare
The Kolors protagonisti di "Road to Battiti" a Trani Eventi e cultura The Kolors protagonisti di "Road to Battiti" a Trani Stasera dalle 18 il secondo appuntamento con il radio live show di Radio Norba in Piazza Quercia
Battiti Live da Trani, ieri il programma visto da oltre 6 milioni di telespettatori Battiti Live da Trani, ieri il programma visto da oltre 6 milioni di telespettatori Primo posto assoluto nella classifica Talkwalker di luglio come programma televisivo più social
Diritti LGBTQIA+, educazione e nuove norme: confronto pubblico a Trani
23 giugno 2026 Diritti LGBTQIA+, educazione e nuove norme: confronto pubblico a Trani
L' Editoriale. Scusate il disturbo | L'urgenza a Trani corre piano: ci vogliono due anni per pagare 653 euro di lavori "immediati "
23 giugno 2026 L' Editoriale. Scusate il disturbo | L'urgenza a Trani corre piano: ci vogliono due anni per pagare 653 euro di lavori "immediati"
“La moglie del pescatore”: sei artisti reinterpretano Hokusai tra ironia, mare e immaginario mediterraneo
23 giugno 2026 “La moglie del pescatore”: sei artisti reinterpretano Hokusai tra ironia, mare e immaginario mediterraneo
Scuola del futuro: Montessori, intelligenza artificiale e robotica insieme all'I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
23 giugno 2026 Scuola del futuro: Montessori, intelligenza artificiale e robotica insieme all'I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
Incompatibilità dei consiglieri: il problema non sono i sette casi ma la percentuale del 60/65% dei tributi che il Comune di Trani non riesce a riscuotere.
23 giugno 2026 Incompatibilità dei consiglieri: il problema non sono i sette casi ma la percentuale del 60/65% dei tributi che il Comune di Trani non riesce a riscuotere.
Trani e l’Arcidiocesi si ritrovano per l’Assemblea Diocesana: inaugura il nuovo Centro Pastorale e rilancia la missione della Chiesa locale
23 giugno 2026 Trani e l’Arcidiocesi si ritrovano per l’Assemblea Diocesana: inaugura il nuovo Centro Pastorale e rilancia la missione della Chiesa locale
Rubano la telecamera di sicurezza nelle campagne, la denuncia di Michele Centrone
22 giugno 2026 Rubano la telecamera di sicurezza nelle campagne, la denuncia di Michele Centrone
Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza
22 giugno 2026 Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza
Falsi annunci per operatori ecologici a Trani, Amiu: «Non abbiamo avviato alcuna selezione»
22 giugno 2026 Falsi annunci per operatori ecologici a Trani, Amiu: «Non abbiamo avviato alcuna selezione»
Niente corsa in Comune, le carte d'identità cartacee restano valide fino alla scadenza
22 giugno 2026 Niente corsa in Comune, le carte d'identità cartacee restano valide fino alla scadenza
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.