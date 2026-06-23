Ilary Blasi è già a Trani: domani il via alle registrazioni di Battiti Live

La conduttrice ha condiviso su Instagram il viaggio verso la città e un scorcio del Porto

L'attesa è quasi finita. Ilary Blasi è arrivata a Trani in vista delle registrazioni di Battiti Live, in programma a partire da domani in piazza Quercia.Ad annunciare il suo arrivo è stata la stessa conduttrice attraverso alcune stories pubblicate su Instagram. Nelle immagini condivise sui social, Ilary Blasi si mostra inizialmente in auto sulle note del brano "Andiamo a comandare" di Fabio Rovazzi, per poi immortalare il panorama del porto di Trani, lasciando intendere chiaramente la sua presenza in città.L'arrivo della conduttrice segna di fatto l'inizio della macchina organizzativa dell'evento musicale più atteso dell'estate, che vedrà Trani trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto.Da domani prenderanno il via le registrazioni delle puntate di Battiti Live, che porteranno sul palco numerosi artisti del panorama musicale italiano, richiamando in città migliaia di spettatori e appassionati provenienti da tutta la regione