I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live

Prima di salire sul palco di Battiti Live ieri sera, i Pinguini Tattici Nucleari hanno deciso di prendersi una pausa dal caldo soffocante che in questi giorni sta colpendo l'intera Italia. La band è stata immortalata a Villa Ascosa mentre si concedeva un bagno in mare, quasi a voler "staccare la spina" per qualche minuto tra prove, backstage e preparativi dello show. Un momento semplice, senza scena: qualche tuffo, risate tra loro e la voglia di rinfrescarsi un attimo prima di tornare alla routine serrata di un grande evento televisivo. Del resto, con le temperature così alte, anche per loro il mare è sembrata la soluzione più immediata. Dopo la pausa, i Pinguini sono rientrati agli impegni della serata, pronti a salire sul palco di Battiti Live tra l'attesa del pubblico e l'atmosfera già carica dello show.