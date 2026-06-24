Attualità
Tutte le ordinanze per Battiti Live 2026 | Trani si "blinda" per lo show, scattano i divieti e le chiusure straordinarie
Dalla ZTL totale sul porto allo stop a dehors, vetro e superalcolici, i parcheggi: ecco la guida pratica alle cinque ordinanze comunali per vivere l'evento in sicurezza
Trani - mercoledì 24 giugno 2026 06.00
La macchina organizzativa del TIM Battiti Live 2026 a Trani è ufficialmente entrata nella sua fase più calda. In vista delle cinque giornate di registrazione dello show televisivo (dal 24 al 28 giugno), il Comune ha emesso una serie di ordinanze importanti, firmate dal Dirigente della Polizia Locale e dal Sindaco Marco Galiano. I provvedimenti introducono drastiche modifiche alla vita cittadina, con l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza pubblica (safety e security) e gestire l'eccezionale afflusso di pubblico atteso in Piazza Quercia. Di seguito, la mappa completa e dettagliata dei divieti, delle chiusure e delle regole da seguire per l'intera durata della manifestazione.
Un patto di corresponsabilità per una Trani da vetrina
Un dispiegamento di forze e di regole così imponente dimostra come un evento di portata nazionale non sia una semplice festa, ma una macchina complessa che richiede il sacrificio e la collaborazione di tutti. Se da un lato le istituzioni hanno il dovere di blindare la sicurezza e ridurre al minimo i disagi, dall'altro spetta alla cittadinanza e al tessuto commerciale dimostrare maturità e spirito di accoglienza.
Le polemiche sui tempi della comunicazione e i sacrifici economici richiesti a baristi e ristoratori sono legittimi e aprono un dibattito doveroso sul futuro della gestione dei grandi eventi in città. Tuttavia, nei giorni in cui le telecamere di Canale 5 saranno puntate su Piazza Quercia, Trani ha l'occasione unica di mostrarsi al Paese non solo come una perla di rara bellezza, ma come una comunità coesa, civile e responsabile.
Rispettare i divieti, collaborare con le forze dell'ordine e accettare qualche inevitabile compromesso sulla viabilità quotidiana diventa così un atto di corresponsabilità collettiva. Solo camminando insieme – istituzioni, commercianti e cittadini – la grande musica del TIM Battiti Live 2026 potrà trasformarsi in un successo indimenticabile e in un reale volano di crescita per il territorio. La festa sta per iniziare: viverla al meglio, e in sicurezza, dipende da ciascuno di noi.
Il sito del comune di Trani, in costante aggiornamento e consultabile dal link, rimane la fonte più immediata per tenersi aggiornati su variazioni e/o eventuali nuovi provvedimenti che dovrebbero rendersi necessari,
- Viabilità e Parcheggi: il centro storico chiude alle auto
- Piazza Plebiscito interdetta: Già a partire dal 23 giugno e fino alla mezzanotte del 29 giugno, è istituito il divieto di transito nel tratto tra via Statuti Marittimi e via Cavour per consentire il passaggio dei cavidotti tecnici dello spettacolo. Il traffico alternativo è deviato su via e piazza Tiepolo, temporaneamente a doppio senso di marcia.
- Chiusura pomeridiana delle vie del centro: Nei giorni dello show (24-28 giugno), dalle ore 12:00 alle 03:00 del mattino successivo, scatterà il divieto di transito in oltre 25 strade e piazze (tra cui via Ognissanti, via Mario Pagano, via Cavour, piazza della Repubblica e via Aldo Moro).
- ZTL Porto h24: L'intera area portuale (via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto e piazza Quercia) sarà una Zona a Traffico Limitato presidiata dalle ore 08:00 del 24 giugno alle ore 04:00 del 29 giugno.
- Rimozione forzata: Divieto di fermata attivo su ambo i lati in tutta la zona portuale e limitrofa a partire dalle 06:00 del 24 giugno.
- Dove parcheggiare: Per i visitatori sono state predisposte tre grandi aree di sosta periferiche in Via Falcone-Borsellino, Via Dei Finanzieri e Via Barletta (il parcheggio di Piazza XX settembre sarà fruibile fino alle ore 01:30)
- Commercianti e Dehors: stop a tavoli e sedie sul porto
- Rimozione coatta degli arredi: Dalla mezzanotte del 24 giugno e fino alle 24:00 del 28 giugno, è ordinata la completa rimozione di dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e arredi mobili in via Statuti Marittimi, Piazza Quercia, via Zanardelli, via Vincenza Fabiano, via San Giorgio e via Santa Maria.
- Le strutture non debitamente chiuse dovranno risultare totalmente inaccessibili al pubblico. Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie severe, che vanno da 500 a 5.000 euro, oltre alla rimozione d'ufficio a spese dell'esercente.
- Misure di Safety: vietati vetro, lattine e superalcolici
- No all'asporto: Divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio, una misura estesa anche ai distributori automatici h24.
- Bando ai superalcolici: Vietata la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici nell'area dell'evento e nelle vie confluenti. È altresì vietato a chiunque introdurre o consumare superalcolici nella piazza, anche se già in proprio possesso.
- Solo bicchieri di plastica o carta: I locali della zona potranno servire bevande esclusivamente all'interno o nei dehors autorizzati, versandole direttamente in bicchieri monouso, prestando massima attenzione al divieto di somministrazione ai minori di 18 anni.
- Raccolta differenziata speciale: Per motivi di sicurezza stradale, il conferimento domestico del vetro è vietato nella serata di lunedì 22 giugno. Il turno di esposizione è eccezionalmente spostato a martedì sera dopo le 20:00 (con raccolta il mercoledì mattina). Inoltre, l'AMIU provvederà a sigillare o rimuovere i cestini portarifiuti nell'area dello show.
- Chiuso il Fortino della Villa Comunale: pericolo calca
- Musica e Decibel: concessa la deroga acustica
Un patto di corresponsabilità per una Trani da vetrina
Un dispiegamento di forze e di regole così imponente dimostra come un evento di portata nazionale non sia una semplice festa, ma una macchina complessa che richiede il sacrificio e la collaborazione di tutti. Se da un lato le istituzioni hanno il dovere di blindare la sicurezza e ridurre al minimo i disagi, dall'altro spetta alla cittadinanza e al tessuto commerciale dimostrare maturità e spirito di accoglienza.
Le polemiche sui tempi della comunicazione e i sacrifici economici richiesti a baristi e ristoratori sono legittimi e aprono un dibattito doveroso sul futuro della gestione dei grandi eventi in città. Tuttavia, nei giorni in cui le telecamere di Canale 5 saranno puntate su Piazza Quercia, Trani ha l'occasione unica di mostrarsi al Paese non solo come una perla di rara bellezza, ma come una comunità coesa, civile e responsabile.
Rispettare i divieti, collaborare con le forze dell'ordine e accettare qualche inevitabile compromesso sulla viabilità quotidiana diventa così un atto di corresponsabilità collettiva. Solo camminando insieme – istituzioni, commercianti e cittadini – la grande musica del TIM Battiti Live 2026 potrà trasformarsi in un successo indimenticabile e in un reale volano di crescita per il territorio. La festa sta per iniziare: viverla al meglio, e in sicurezza, dipende da ciascuno di noi.
Il sito del comune di Trani, in costante aggiornamento e consultabile dal link, rimane la fonte più immediata per tenersi aggiornati su variazioni e/o eventuali nuovi provvedimenti che dovrebbero rendersi necessari,