Caso Buzzi Unicem, stop alle emissioni: una minaccia per la salute che da Barletta tocca anche Trani e l'intero comprensorio

"La Provincia di Barletta-Andria-Trani è intervenuta con estrema tempestività e fermezza a seguito degli ultimi incendi avvenuti nello stabilimento Buzzi Unicem di Barletta: abbiamo emanato oggi un provvedimento di diffida per garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica. L'ultimo incidente, causato da un guasto elettrico che ha determinato sia l'emissione incontrollata di polveri sia l'oscuramento dei sistemi di monitoraggio per circa novanta minuti, non è stato considerato dall'amministrazione come un episodio isolato, ma come il segnale di una possibile criticità strutturale dell'impianto, data la ricorrenza di simili anomalie già nel recente passato. Con questo atto formale, la Provincia ha imposto alla società il divieto assoluto di riavviare la produzione di clinker senza aver prima rimosso le cause del malfunzionamento e aver ottenuto collaudi positivi certificati da Arpa Puglia. Tra le prescrizioni più urgenti figurano l'installazione di sistemi di continuità elettrica per evitare nuovi blackout dei monitoraggi e la presentazione di una relazione tecnica che quantifichi l'impatto delle emissioni disperse durante il guasto. Sottolineo che lo stop dell'impianto deve essere utile per un ripristino totale della conformità normativa, avvertendo che qualsiasi ulteriore inadempienza comporterà l'immediata sospensione dell'autorizzazione ambientale e l'applicazione di pesanti sanzioni penali e amministrative".

Una vicenda che, per la sua gravità e per le evidenti implicazioni ambientali, non può e non deve essere circoscritta alla sola città di Barletta. I provvedimenti d'urgenza adottati in queste ore toccano da vicino l'intero territorio della sesta provincia pugliese, Trani compresa, ci si aspetta che il neo Sindaco Marco Galiano si faccia carico di approfondire ed attenzionare nei modi più opportuni la questione.L'inquinamento atmosferico, infatti, non è un fenomeno locale, non possiede un confine amministrativo né una limitazione fisica: i fumi, le polveri e le esalazioni disperse nell'aria viaggiano seguendo le correnti e i venti, rendendo la tutela dell'aria una responsabilità e un interesse collettivo di tutte le comunità costiere e dell'entroterra. Proprio in quest'ottica di massima allerta per la salute pubblica, nel giro di 24 ore si è attivata una vera e propria barriera istituzionale per fermare la produzione del cementificio, muovendo l'asse politico e giudiziario tra Barletta, l'ARPA, la Prefettura e la Procura della Repubblica di Trani.A stretto giro dalla diffida provinciale, nella mattinata di, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha firmato un'ordinanza drastica che dispone ladello stabilimento Buzzi Unicem. Il primo cittadino ha deciso di intervenire a tutela e salvaguardia della salute pubblica dopo l'ennesimo grave episodio dello scorso 19 giugno, caratterizzato dalla fuoriuscita di fumi, polveri e forti emissioni odorigene dal camino principale. Un evento tutt'altro che isolato: si tratta infatti delregistrato a partire dal febbraio 2025.La decisione di Cannito è maturata soprattutto in considerazione del fatto che lo stabilimento ha continuato la sua produzione nonostante le criticità emerse e l'impossibilità oggettiva di stabilire l'insalubrità o meno delle emissioni sprigionate negli ultimi giorni a causa del blackout dei sistemi di controllo. Il sindaco ha specificato di non aver potuto firmare prima il provvedimento poiché era necessario attendere i dati e le evidenze scientifiche ufficiali.Oltre a ringraziare pubblicamente i cittadini, i consiglieri comunali e le associazioni ambientaliste da sempre sensibili al tema delle aziende insalubri, Cannito ha annunciato di aver formalmenteper avviare una fattiva collaborazione tra le istituzioni sanitarie e gli enti locali. L'ordinanza impone alla Buzzi Unicem l'invio immediato di tutta la documentazione chiarificatrice su quanto accaduto il 19 giugno ed è stata trasmessa per conoscenza anche allae allaL'ordinanza sindacale si inserisce nel solco tracciato appena il giorno prima dalla Provincia. Di seguito si rilascia la pubblicazione integrale del comunicato emesso dall'ente provinciale ilNota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.L'evoluzione della vicenda sarà seguita con estrema attenzione nelle prossime settimane da parte di tutte le istituzioni e della cittadinanza. La città di Trani si trova a pochissimi chilometri in linea d'aria da questo polo industriale: una vicinanza geografica così netta che trasforma una questione apparentemente confinata all'area di Barletta in un problema ambientale prioritario e comune, che non può in alcun modo essere sottovalutato o declassato a fenomeno locale. I diciassette episodi di anomalie registrati in poco più di un anno impongono un monitoraggio costante e stringente. Con il blocco dell'impianto, il coinvolgimento dell'ASL BAT e l'invio degli atti alla Procura della Repubblica di Trani, si apre ora una fase di accertamenti tecnici e giudiziari decisivi. L'auspicio e l'obiettivo comune di tutto il comprensorio restano la totale trasparenza sui dati e l'assoluta garanzia che il diritto alla salute e alla qualità dell'aria venga preservato, senza deroghe, per tutti gli abitanti del territorio della BAT.