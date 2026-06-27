Fortitudo Trani, panchina affidata a Matias Caruso: esperienze e sviluppo per il progetto tranese

La Fortitudo Trani, dopo aver conquistato la permanenza nel campionato di DR1 al termine di un'annata lunga, complessa e ricca di ostacoli, sceglie la continuità del progetto tecnico e guarda al futuro affidando la panchina della Prima Squadra a, nuovo allenatore per la stagione 2026/27 nel campionato di Serie Divisione Regionale 1. Una scelta che conferma dunque la volontà del club biancazzurro di investire su competenze, crescita e valorizzazione del patrimonio giovanile. Coach Caruso, figura già inserita nel percorso tecnico della società, assumerà infatti anche la guida della formazione e la responsabilità dell'Under 19 Gold, mantenendo quindi parallelamente il ruolo di riferimento nello sviluppo individuale degli atleti del settore giovanile.Profilo internazionale, e formazione legata alla tradizione cestistica argentina, Caruso porta in dote intensità, attenzione ai dettagli e una forte cultura del lavoro, elementi che negli anni ne hanno caratterizzato il percorso sul parquet e nella formazione dei giovani giocatori. La decisione della società tranese va nella direzione di creare un'identità tecnica comune tra prima squadra e settore giovanile, favorendo un percorso di crescita che accompagni i ragazzi verso il basket senior senza perdere qualità e continuità metodologica.Per la Fortitudo si apre così una nuova fase, con l'obiettivo di consolidare il lavoro svolto nelle ultime stagioni e affrontare il prossimo campionato con ambizione e progettualità, in attesa di avere novità sulla riapertura del Palazzetto dello Sport. L'inizio della stagione 2026/27 segnerà quindi il debutto ufficiale di Coach Caruso alla guida della Prima Squadra: un nuovo corso che a Trani si augurano possa tradursi in crescita, risultati e ulteriore entusiasmo attorno ai colori fortitudini.