Fortitudo Trani, si riparte con rinnovato entusiasmo: in serata l’esordio in Divisione Regionale 1

Basket,che, nella serata di venerdì, inaugurerà il campionato di Divisione Regionale 1, contro la. Il match si disputerà al 'Pala Assi' di Matera, con fischio d'inizio alle ore 20.30. I tranesi, in seguito all'amara retrocessione della scorsa annata, sono pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo e con un gruppo misto tra giovani prospetti e giocatori d'esperienza., coadiuvato da Leonardo Di Perna e Domenico Ciciriello.Il girone si prospetta abbastanza equilibrato, con la Fortitudo pronta a dire la sua, contro le rispettive compagini: Cestistica Barletta, Eurobasket Club Foggia, Fortitudo Apricena, G.Angel Manfredonia, Invicta Molfetta, Junior Molfetta, Nuova Libertas Foggia, Nuova Virtus Corato, Pielle Matera, Virtus Altamura e Virtus Matera Junior. Avversarie di tutto rispetto ma, la società tranese, è pronta a sorprendere.Il team 2025/26 è composto, come detto, da: si parte dal capitano, Giovanni Logoluso, per seguire con Fabio Piemontese, Stefano Miccoli, Gabriele Cartago, Luca Vescia, Alessandro Causarano, Giancarlo De Palma, Domenico Petrone, Alessandro Tritta, Lorenzo Fracchiolla, Alessandro Lettini, Marco Mema, Francesco Stella, Flavio Carbutti, Antonio Passero, Francesco Tricarico, Raffaele Pignataro e Carlo Serio.Non resta che augurare alla famiglia della Fortitudo Trani un grosso in bocca al lupo per la stagione 2025/26. Inoltre, la prima gara casalinga sarà sabato 18 ottobre alle ore 20.00, contro la Virtus Altamura. Appuntamento al 'Tensostatico', causa indisponibilità del Palazzetto.