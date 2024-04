La Fortitudo vince anche Gara 3 e si gioca la promozione in serie C contro il Galatina

Vittoria doveva essere, e vittoria è stata: la Fortitudo annienta, sportivamente parlando, l'Atletica Putignano in Gara 3 e si qualifica alle finali, dove si giocherella promozione in Serie C contro il Galatina; le Finals si giocheranno sempre al meglio delle 3 gare e, l'eventuale spareggio, verrebbe giocato al PalaAssi che, proprio domenica contro il Putignano, ha visto riempirsi ogni seggiolino, con bambini, famiglie e ragazzi che hanno sostenuto i tranesi dall'inizio alla fine del match. Insomma, il Palazzetto è stata una vera bolgia.La partita è finita con il risultato di 75-51 per i tranesi che, con gran rispetto e sportività nei confronti degli avversari, hanno avuto la meglio al termine dei quattro tempi, così distribuiti: 1 quarto (15-14), 2 quarto (32-20), 3 quarto (60-39). 4 quarto (75-51). È stata una partita dominata dalla Fortitudo, che non è mai andata in svantaggio ed ha sempre imposto il proprio dominio sugli avversari.Ancora una volta sugli scudi Miccoli (15 punti), Azzolini G. (14 punti) e Bolzoni (11 punti). Capitan Logoluso e compagni hanno trainato la loro squadra verso la finale, grazie alla loro esperienza e, adesso, proveranno a realizzare un vero e proprio sogno sportivo: vincere i playoff e agguantare la Serie C, che tanto manca in casa Fortitudo.