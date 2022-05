Al Pala Assi di Trani la finale interregionale di Baskin

Sarà finale Interregionale per la Fortitudo Baskin domenica 29 maggio al Pala Assi di via Falcone. La APD Fortitudo Trani ospiterà il triangolare che vedrà in campo oltre ai bianco azzurri, la Jr Basket Minozzi di Gioia del Colle e la ASD Castanea Basket SSR Messina. La vincente accederà direttamente alle Finali Nazionali EISI Baskin in programma ad Isola Vicentina (VI) il 24-25-26 giugno 2022.Una giornata all'insegna dell'inclusione e dello sport che testimonia il crescente movimento del Baskin in Puglia e nel Sud Italia. L'idea di sport inclusivo nata nel 2006 a Cremona, sta rivoluzionando il mondo sportivo aprendo le porte all'agonismo ai diversamente abili che insieme ai normodotati formano un mix esplosivo in campo. Dieci regole, cinque RUOLI e una sola caratteristica comune l'inclusione, questo è il Baskin. La Fortitudo Trani insieme all'AGE Trani dal 2017 ha avviato un progetto che è ormai diventato realtà consolidata e duratura. Felicissima la presidente e allenatrice di Baskin Lilli Basile «abbiamo messo un tassello importante nel percorso sportivo dei nostri ragazzi, vivere le emozioni che lo sport agonistico regala senza escludere nessuno. La squadra è pronta a divertirsi e a dare il massimo, è ciò che conta, per questo invito tutta la cittadinanza a sostenerci e a venire al Palazzetto per tifare questi fantastici ragazzi».