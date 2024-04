Fortitudo, alle 19 Gara 3 con il Putignano: chi vince accede alle Finali Playoff

È tempo di giocarsi il tutto per tutto in casa Fortitudo, con i ragazzi di coach Caressa che faranno il possibile per battere il Putignano in Gara 3 e giocarsi l'accesso alle Finali Playoff, il che significherebbe continuare il sogno promozione in Serie C; dopo una prima parte di stagione perfetta, con i tranesi che hanno concluso il proprio girone al primo posto, dominando dall'inizio alla fine, oggi al PalaAssi si proverà a raggiungere l'obiettivo.Gara 1 ha vinto trionfare i tranesi (95-81 dopo ot), mentre Gara 2, giocata a Putignano, ha visto vincere i padroni di casa (65-89) e, dunque in tarda serata scopriremo chi raggiungerà il Galatina, già qualificato e in attesa di scoprire chi affronterà nella finalissima.La speranza di vedere un palazzetto colorato di biancazzurro è altissima, un po' come successe in Gara 1, quando i tranesi hanno spinto i loro beniamini alla vittoria dopo l'overtime, in una vera e propria bolgia.Gli ingredienti ci sono tutti per gustarsi una grande giornata di sport, parola al campo. Appuntamento alle ore 19.00 al PalaAssi.