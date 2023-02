Grande emozione in casa Fortitudo, sabato pomeriggio parte il Campionato interregionale Eisi Baskin Puglia e Molise

I ragazzi allenati da Lilli Basile tornano sul parquet dopo aver sfiorato le Finali Nazionali lo scorso maggio, nella finale Interregionale contro Messina, e così la Fortitudo Baskin Trani torna a competere per il titolo Regionale nella stagione sportiva 2022/2023.Una Squadra cresciuta, oltre 40 tesserati tra diversamente abili e normodotati di ogni età e genere senza alcuna distinzione. "Dal 2017 un percorso sportivo inclusivo a tratti difficile ma che in questo anni ha regalato emozioni e grandi soddisfazioni - queste le parole di Lilli Basile allenatrice e Presidente della Fortitudo Trani - allenare questa squadra per me è molto esaltante, una sfida differente e con obiettivi a lungo termine per ognuno di loro. Non è mai mancato, e mai mancherà, l'aspetto sportivo con l'ambizione di diventare sempre più un punto di riferimento sul territorio per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono fare sport. Sabato sarà una bella festa sportiva, raccontare il Baskin spiegare, il Baskin mi viene difficile, bisognerebbe mettersi le scarpe ai piedi e giocare. Il mio invito è quello di venirci a vedere e di tifare per i nostri ragazzi."Appuntamento dunque sabato 4 febbraio 2023 ore 17.30 nella tensostruttura del Pala Ferrante di Trani.