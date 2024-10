La stagione dell'A.D. Scherma Trani parte con il botto!

Questo fine settimana ha visto l' AD Schermatrani impegnata su più fronti, raccogliendo risultati e riconoscimenti sia sulla pedana che fuori. Ma partiamo dai piccoli atleti impegnati nella gara interregionale che si è svolta a Foggia con la partecipazione di ben 465 under 14 provenienti da Campania, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia. La compagine tranese porta a casa ben 2 titoli e piazza altri 2 atleti sul podio.Primo titolo nella categoria Maschietti Sciabola con Simone Natale, che dopo aver cominciato la gara non benissimo a causa della tensione del debutto, ha superato tutti i suoi avversari sfoderando una rassicurante tecnica e tattica nella fase di eliminazione diretta, conquistando il suo primo titolo da agonista.Il secondo titolo va a Miriana Rocchetti nella sciabola bambine con una gara praticamente perfetta, con tutte vittorie nel girone e nelle dirette. Non è riuscita a fermarla neanche la compagna di sala Emanuela Garofalo che dopo una bella scalata alla classifica si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio. Nella stessa gara, buon risultato anche per Alessandra Basso, prima dopo la fase a girone, battuta nei quarti dalla Garofalo, si ferma ai piedi del podio con il 5° posto e per Miriam Pasquadibisceglie arrivata decima.Sfiora il titolo nella categoria Giovanissime Sciabola Matilde Borraccino che si arrende in finale per una sola stoccata, ma dimostrando di essere cresciuta da un punto di vista tecnico e dell'atteggiamento in pedana, accettando con il sorriso una sconfitta che scotta, dato che vinceva 9 -7. Nella stessa categoria si fermano al 13° e 17° posto rispettivamente Arianna Amoruso e Carola Di benedetto.Buoni i piazzamenti per gl'altri rappresentanti tranesi con il 9° , 10° e 13° posto per Garofalo Nicola, D'Amore Antonio e Pietro Fanelli nella categoria Ragazzi-Allievi e il 25°posto per Monterisi Roberto nella categoria giovanissimi.Ma le buone notizie per l'Ad. Schermatrani non si limitano solo alle gare. La nostra maestra e dirigente Emanuella Maffione è stata premiata con il "Distintivo d'Onore di Bronzo" in riconoscenza per l'impegno e la dedizione profusa in funzione della promozione della disciplina della Scherma e della crescita del movimento schermistico italiano, in occasione della Cerimonia delle Onorificenze che si sono svolte il 13 Ottobre a Roma con la presenza delle più alte cariche della Federazione e del Coni. Questo a sottolineare l'importanza delle promozione sul territorio e del lavoro continuo che bisogna fare per far crescere una società schermistica. Non a caso, la nostra società era presente il 12 Ottobre a Barletta in occasione del Mennea Day, con la partecipazione dei nostri atleti più grandi coordinati dall'istruttore Alessandro Chieppa, che si sono esibiti ed hanno fatto provare a tantissimi bambini questa affascinante disciplina." La forza della nostra società nasce proprio dalla collaborazione di tutti i componenti, atleti, genitori e insegnanti che come una grande famiglia e attraverso il duro lavoro rendono possibile la crescita dei ragazzi in un ambiente sano. Siamo solo all'inizio della stagione, ma se il buon giorno si vede dal mattino, siamo sulla buona strada", così chiosa la presidentessa Maristella Nito.