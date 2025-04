"IV Trofeo Valle d’Itria”: trionfa il tranese Marco Larossa

La gara si è svolta su un circuito di 13 km, da ripetere sei volte per un totale di 78 km, ha visto al via 152 atleti, in rappresentanza di 48 Team.Dopo il ricordo dell'amico Franco Castellana, al quale è stata dedicata la gara, e il saluto istituzionale, la competizione è partita alle 9:30 da via Serranuda, nei pressi di Piazza D'Angiò.Il primo giro ha visto il gruppo allungarsi, frazionandosi lungo il percorso. Al primo passaggio sotto il traguardo, un gruppetto di corridori aveva acquisito un lieve vantaggio sul resto del plotone, segno di una gara che si sarebbe giocata molto sull'aspetto tattico. Al secondo passaggio, sulla salita all'ingresso di Martina Franca, Giovanni Loiscio ha tentato il primo allungo sul gruppo. Tuttavia, la sua azione si è conclusa dopo due giri, con il gruppo di testa che è tornato compatto.Il momento chiave della gara è arrivato al quarto passaggio, quando Marco Larossa ha lanciato un attacco deciso, seguito da Antonello Cardone e Andrea Masciulli. Il terzetto ha guadagnato terreno rapidamente, passando sotto il traguardo con 20 secondi di vantaggio sugli inseguitori, che comprendevano Loiscio e Greco. Il Team Eracle, forte della presenza nel gruppo inseguitori di Loiscio, Carrer, Fornaro e Latesoriere, ha aspettato a reagire per la presenza nella fuga di Masciulli.Tutti gli occhi erano puntati su Greco, che però non ha reagito all'attacco dei fuggitivi. Approfittando della mancanza di reazione, Larossa, Cardone e Masciulli hanno incrementato il loro margine sugli inseguitori, giungendo alla campana dell'ultimo giro con oltre un minuto di vantaggio. Il tentativo di Loiscio, Tounsi e Detomaso, che hanno provato a rientrare, è stato tardivo e inefficace.Negli ultimi 200 metri, con lo strappo finale, Marco Larossa ha avuto la meglio su Andrea Masciulli, conquistando il primo posto e la meritata vittoria. Masciulli si è dovuto accontentare della seconda posizione, mentre Antonello Cardone ha completato il podio con il terzo posto.La gara ha regalato emozioni e colpi di scena, Marco Larossa con la sua intelligenza tattica ha segnato il destino della corsa.