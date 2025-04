"Arie Celebri" , tre appuntamenti a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

Torna a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani il fortunato format a cura dell'Associazione Delle Arti ODV ETS, ispirato alle atmosfere della musica da camera. La seconda edizione della rassegna di concerti classici si svolgerà nell'elegante Salone Beltrani in collaborazione con il Conservatorio di Musica 'Niccolò Piccinni' di Bari."Arie Celebri", in programma di venerdì, l'11 aprile, il 9 e il 23 maggio, all'ora del tè (dalle 17,00), è un viaggio musicale in cui il pubblico sarà catturato dalle voci avvolgenti e dal virtuosismo pianistico di opere immortali, accompagnato da una selezione esclusiva di tè pregiati, scelti appositamente per armonizzarsi con le emozioni trasmesse dalla musica. L'intento è quello di offrire un'esperienza sensoriale unica che avvolga l'anima in un incanto di suoni, sentori e sapori attraverso melodie senza tempo del "Belcanto", che continuano ad essere amate e rappresentate in tutto il mondo. I brani, eseguiti con maestria da talentuosi artisti della Scuola di Canto del Conservatorio 'N. Piccinni' di Bari, accompagnati dal delicato suono del pianoforte, coinvolgeranno gli spettatori in un viaggio attraverso le composizioni più amate di grandi come Puccini, Bellini, Rossini, Paisiello, Donizzetti, Verdi, Mozart e tanti altri. Per allietare ancora più piacevolmente l'incantevole percorso musicale, i partecipanti potranno gustare raffinati infusi e dolci delizie mentre si abbandonano alla bellezza trascinante delle note.È un'occasione straordinaria per innamorarsi di nuovo della musica classica, per deliziare il palato, per condividere l'arte in un ambiente elegante e suggestivo e rendere i pomeriggi primaverili indimenticabili."Arie Celebri" è molto più di un concerto, è un'esperienza multisensoriale, un'immersione unica nell'arte, nella cultura che unisce la bellezza della musica all'aroma avvolgente del tè, creando ricordi indelebili ad ogni nota e ad ogni sorso.«Il tè è uno dei riti più diffusi al mondo, simbolo di un'eleganza senza tempo - affermano i promotori - perché tra fumanti tazze di raffinati infusi di tè, pasticcini ed eleganti porcellane, il tempo diventa indulgente, regalandoci un piccolo lusso che è possibile concedersi. Si potrà degustare il tè, servito nei tavolini da salotto, accompagnato da dolci biscotti, mentre ci si abbandona all'ascolto delle arie più celebri al mondo. L'abbinamento di musica e gastronomia è una tradizione che risale ai salotti culturali del passato, dove l'arte si mescolava con il piacere del palato, creando un'atmosfera di condivisione e apprezzamento. Con i concerti dedicati alle Arie Celebri, Palazzo delle Arti Beltrani invita tutti a partecipare a questo tributo ai geni della musica, per un pomeriggio all'insegna dell'eccellenza artistica e del gusto raffinato».nel Salone Beltrani, in collaborazione con gli studenti della Classe di Canto del prof. Antonio Stragapede del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, accompagnati al pianoforte da Angela Trentadue e Yu Yuexin, il soprano Anna Chiara di Chio in "Batti, batti, o bel Masetto" dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, il mezzosoprano Giorgia Favia in "Voi che sapete" da Le Nozze di Figaro, sempre di W.A. Mozart, i tenori Wang Rongzheng in "Parigi è la città dei desideri" da La Rondine di Giacomo Puccini e Cao Xinyi impegnato in due esibizioni: "Della mia cara le guance amate" da Bastiano e Bastiana di Mozart e "Saper Bramate" dall'opera Il Barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello. E poi, ancora, i baritoni Zhu Yifan e Liu Tong, il primo si esibisce in "Hai già vinta la causa! Vedrò mentr'io sospiro" da Le Nozze di Figaro di Mozart e in "Resta immobile" da Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, il secondo in "Le femmine d'Italia" da L'Italiana in Algeri, sempre di Rossini. Infine i bassi Guo ChenHao, che interpreta "Non più andrai farfallone amoroso" da Le Nozze di Figaro di Mozart e "Vi ravviso, o luoghi ameni" da La Sonnambula di Vincenzo Bellini, e Bao Peihang impegnato in "Il Lacerato Spirito" dall'opera di Giuseppe Verdi Simon Boccanegra.Il ricco programma prevede infine i duetti dei bassi Bao Peihang e Guo ChenHao in "Quel vecchio maledivami!" dal Rigoletto di G. Verdi e del soprano Anna Chiara di Chio e il baritono Zhu Yifan in "Là ci darem la mano" dal Don Giovanni di Mozart.Per i concerti del 9 e 23 maggio, invece, saranno protagonisti rispettivamente gli studenti della Classe di Canto del prof.ssa Antonia Giove e gli studenti delle Classi di Canto dei professori Giacomo Colafelice, Antonietta Cozzoli, Domenico Colaianni e della Classe di Musica Vocale da Camera della prof.ssa Sara Allegretta.