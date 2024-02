Fortitudo, domenica il big-match contro il Cus Foggia per chiudere le pratiche

La Fortitudo Trani, prima forza del campionato di Divisione Regionale 1 Maschile Puglia, domenica potrebbe quasi ipotecare la vittoria finale. In programma c'è il big-match contro la Cus Foggia, attualmente terza in classifica a quota 24 punti. I tranesi sono primi a 30 e dunque, vincere domenica, significherebbe allungare ancora di più a tre partite dal termine del campionato prima dei playoff. Certo è che arrivare primi al termine della prima fase della stagione, vorrebbe dire assicurarsi alcuni vantaggi in chiave playoff, quali il fattore casa, o meglio, il fattore 'CasaFortitudo' che fin qui, si è rivelato un vero e proprio fortino. I foggiani arrivano da una perentoria vittoria contro la 'Cestistica Barletta' per 80 a 53. I tranesi, invece, arrivano al big-match con un bottino di tre vittorie consecutive, rispettivamente contro Bitonto (70-55), Santeramo (86-55) e Molfetta (64-51).Qualche settimana fa il coach Caressa aveva fatto un appello importante alla città, ovvero quello di sostenere il più caldamente possibile i ragazzi della Fortitudo, e non c'è occasione migliore di quella di domenica, in cui si potrà dire molto sugli obiettivi stagionali degli azzurri e in cui si potrà quasi ipotecare il successo in campionato, prima delle ultime due finali contro 'Cestistica Barletta' e 'Angiulli Bari' che, almeno sulla carta, sembrano agevoli per i ragazzi di Caressa.