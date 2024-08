Fortitudo, al via il 6 ottobre il campionato di C: il punto tra riconferme e nuovi arrivi

Oramai manca veramente poco: la Fortitudo si prepara ad affrontare il tostissimo campionato di Serie C che, quest'anno, vedrà le pugliesi a far da protagoniste, almeno in gran parte. Nella mattinata di martedì 27/08, infatti,. L'elenco delle avversarie è composta da Nuova Pall.Monteroni, Basket Fasano, Valentino Bk Castellaneta, Lsb Lecce, New Virtus Mesagne, Nuova Matteotti Corato, Cus Foggia, Pallacanestro Molfetta, Barletta Basket, Academy Basket Potenza, Assi Basket Brindisi e infine Basket Francavilla.La scorsa settimana sono arrivate le prime riconferme in casa Fortitudo, la cui linea sembra essere abbastanza chiara:, a partire dal coach Salvatore Caressa e dal capitano Logoluso.Confermatissimo anche il mattatore della scorsa stagione,, assieme a, amatissimi dalla tifoseria biancazzurra. La società decide di puntare ancora sue ultimo, ma non per importanza,, in attesa di conoscere gli ulteriori tasselli che andranno a comporre il gruppo squadra che, ad oggi, sembra poter dire la sua in un campionato che si preannuncia molto complicato. La partenza è prevista il weekend del 6 ottobre.