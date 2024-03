Fortitudo, iniziano i playoff: Caressa: “L’obiettivo è vincerli, giochiamo sempre per la vittoria”

La Fortitudo, dopo aver chiuso il proprio girone al primo posto, inizierà i playoff nel miglior modo possibile, sfidando il Putignano, arrivato quarto nel girone B. I tranesi hanno dominato la prima parte di stagione dall'inizio alla fine ma, adesso, sarà tutt'altra cosa: "Se dovessi dare un voto ai ragazzi -dichiara Caressa- sarebbe molto alto; io avevo, sin dal primo allenamento, aspettative molto alte, che la squadra ha successivamente rispettato. Era una speranza che adesso è diventata realtà. Il voto dieci non si da mai, ma un nove e mezzo ce lo meritiamo tutto". A inizio stagione l'obiettivo dichiarato dalla società era quello di arrivare primi nel girone e ambire magari a vincere anche i playoff: "Nello sport bisogna sempre ambire al massimo, non si può solo partecipare. Anche l'anno scorso, nonostante le numerose sconfitte, noi giocavamo sempre per la vittoria. L'obiettivo è vincere i playoff, ma sappiamo che sarà molto difficile perché l'altro girone è superiore al nostro ma noi siamo una grande squadre e, per batterci, dovranno sudare." Proprio riguardo questo divario tra i due gironi, avendo stravinto il proprio, si potrebbe correre il rischio di essere fin troppo motivati e magari un po' leziosi: "Noi siamo un gruppo con gente che ha sempre sfidato giocatori più forti, quindi siamo abituati ad affrontare squadre che sulla carta sono superiori; quest'anno abbiamo i mezzi tecnici giusti, e soprattutto esperienza, che ci darà una grande mano. Non abbiamo nessun timore." Oggi, alle ore 18.30, la Fortitudo sfiderà il Putignano, con i tranesi che sicuramente saranno super determinati, soprattutto perché la partita si svolgerà in casa, nel fortino del palazzetto: "Fino ad adesso è stato così, abbiamo vinto tutte le partite in casa, adesso dobbiamo continuare ad avere questa imbattibilità che potrebbe portarci a giocare l'eventuale finale tra le mura amiche. Il Putignano è una squadra 'rognosa', noi abbiamo qualche problemino, tra cui Paolo Azzolini." In questi casi è necessario tutto il supporto della città tranese che sicuramente riempirà le gradinate, con i ragazzi di Caressa che vorranno sentire la città il più vicino possibile: "Le ultime volte c'è stata una risposta, ma ancora una volta la maggior parte erano della famiglia Fortitudo, o in generale appassionati del basket. Noi siamo gli unici in città che lottano per vincere il campionato, mi piacerebbe vedere anche tifosi di altri sport venirci a seguire e a sostenerci."