Basket, vittoria per la Juve Trani contro Unio Basket Maddaloni

Importante vittoria per la salvezza della Juve Trani in Serie B Femminile che, in un Pala Assi tutto bianconero, regala ai propri tifosi la vittoria in Gara 1 contro Unio Basket Maddaloni, con il risultato di 58-33.Parte subito forte il team allenato da coach Totaro che, a suon di triple di Macello e Rossi, lascia davvero poco margine alle avversarie anche grazie alla forte difesa messa in atto sin dai primi minuti di gioco. Al primo quarto di gioco la Juve Trani è già avanti di +14, con un parziale di 16-2.Nel secondo quarto arriva la pronta risposta delle maddalonesi che con diversi tiri da fuori di D'Ambrosio, Mottola e Monda G. provano a recuperare il gap: ma, le bianconere non restano a guardare ed ecco che dopo due importanti canestri di Gatta e Toscano, una Filicka scatenata e una Caputo in ottima forma infuocano la retina anch'esse da fuori con un totale di ben 5 triple, tra cui una anche allo scadere del secondo quarto. Si va all'intervallo lungo con il risultato di 37-19, tra gli applausi dei tanti tifosi accorsi al Palazzetto.Al rientro dagli spogliatoi, il terzo quarto è di nuovo dominio Juve Trani: con un parziale di 15-3 le ragazze allungano ancora con Gatta e Amorese che subiscono più falli centrando anche i tiri dalla lunetta, La Sorsa e capitan Toscano con altre due bombe. A 30', il tabellone segna 52-22.Ultimo quarto in cui le maddalonesi provano a recuperare qualche punto con D'Ambrosio, Monda A. e Diop per accorciare lo svantaggio sulle tranesi che, non mollano di un centimetro fino allo scadere del tempo di gioco e ormai certo dell'ampio vantaggio acquisito, coach Totaro da spazio al settore giovanile u17, con l'ingresso negli ultimi minuti di gioco di Picca e l'esordio di Giorgia Fabiano, 2007 tranese, e Bianca Soleti, classe 2009.Ma non è ancora finita, c'è ancora un ultimo sforzo da fare per le nostre ragazze: Gara 2 che si giocherà Giovedì 25 Aprile a Maddaloni. In caso di vittoria, la Juve Trani festeggerà la salvezza e permanenza nel campionato di Serie B Femminile. In caso contrario, si disputerà la bella decisiva ancora una volta tra le mura amiche del Pala Assi.