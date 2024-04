Basket, la Fortitudo cade a Galatina: gara 3 decreterà la promossa in Serie C

Ci si aspettava una gara difficile e, come accadde in semifinale, la Fortitudo cade in Gara 2, questa volta con il Galatina, e si giocherà l'accesso in Serie C domenica 28 aprile, davanti al suo popolo che riempirà e colorerà il PalaAssi, tifando i propri beniamini.La trasferta di Galatina, valevole per Gara 2, è stata vinta dai padroni di casa 85-80, in una gara ricca di botta e risposta, caratterizzata da una grande e piacevole sportività.Il primo quarto porta la firma del Galatina che porta il risultato sul 20-28 per poi essere in vantaggio anche nel secondo quarto per 44-42. All'intervallo il risultato dice 60-63 ma nel rush finale sono i padroni di casa ad avere la meglio, portando il risultato sul definitivo 85-80Domenica la Fortitudo si giocherà un pezzettino della propria storia con la città che colorerà il Palazzetto, come successo domenica scorsa a Galatina. I biancoblu sono vicinissimi a coronare un sogno, chiamato Serie C e sono ad una sola partita dal raggiungerlo.