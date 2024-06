Juve Trani, torneo Giugliobasket: vittoria per l'u15

Vittoria dove essere e vittoria è stata: non una, ma ben 5 consecutive per le nostre ragazze che hanno partecipato per la prima volta al torneo Giugliobasket tenutosi a Giulanova, in Abruzzo, nei giorni dall'8 all'11 giugno, vincendo così il torneo nella categoria U15.Un bel gruppo unito e forte che ha ben figurato in tutti i match, confrontandosi con altre squadre del sud Italia: complimenti a tutte, Yasmina, Giulia, Nicole, Mita, Marisol, Chiara, Bianca, Nicoletta, Francesca e al loro coach Pietro Mastrototaro.Grande entusiasmo, tanti bei sorrisi, impegno e divertimento allo stesso tempo: possiamo così riassumere questa splendida esperienza vissuta dalle nostre ragazze.La nostra società si complimenta con gli organizzatori per l'ottima organizzazione di questo torneo e con tutte le squadre partecipanti.