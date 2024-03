Basket, giornata negativa in casa Juve Trani: sconfitte per la maschile e la femminile

La Juve Trani femminile perde peruna sola lunghezza, 61-62, contro Casalnuovo, nella seconda giornata della ''''fase ad orologio'''' del campionato di serie B femminile. Nonostante un ottima prestazione da parte delle ragazze bianconere, la vittoria manca per ''''un ciuffo''''. Da incorniciare i diversi tiri messi a segno in momenti cruciali della partita, che hanno permesso anche di avere un vantaggio di 7 punti. Le ragazze, però, vengono raggiunte dalle avversarie, complice anche il grande agonismo messo in campo.La Juve Trani maschile non trova la vittoria nel campionato di divisione regionale 3 e perde 71-56 contro il Basket Corato, attualmente secondo in classifica. I ragazzi di coach Mastrototaro entrano in campo ''''agguerriti'''', volendo portare la vittoria a casa, e sono premiati con un primo quarto d''''ora da grande squadra, con un buon equilibrio tra attacco e difesa, che permette di tenere a bada, almeno per il momento, le avanzate coratine che, però, alla lunga verranno fuori, complice anche la grande fisicità. I padroni di casa arriveranno ad un vantaggio di 20 punti, nonostante i tranesi non demordino, riuscendo a ridurre il gap, ma non sarà abbastanza. Nonostante la sconfitta, da segnalare il buon utilizzo di ragazzi provenienti dall''''u17 e da quello u19, segno di crescita dei giovani che fa ben sperare per il proseguo della stagione.