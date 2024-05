Basket, l’Avis Trani batte il Virtus Corato e viene promosso in Divisione Regionale 2

La settimana scorsa si è celebrata la vittoria della Fortitudo contro il Putignano, gara valsa la promozione in Serie C; ieri, invece, l'Avis Trani vince e viene promossa in Divisione Regionale 2.I tranesi hanno battuto all'overtime la Virtus Corato in un match emozionante dal primo all'ultimo minuto e soprattutto in un Tensostatico riempito dal popolo tranese in ogni ordine di posto. Il primo quarto è vinto dai tranesi con un vantaggio di soli due punti (15-13), il secondo viene sempre portato a casa dai tranesi e sempre con un +2 (30-28). Si va all'intervallo con i padroni di casa che gestiscono ma non troppo. Il terzo quarto infatti vede il ribaltone del Corato, capace di vincerlo 42-51 ma negli ultimi dieci minuti, si assiste ad un vero e proprio cardiopalma: il quarto ed ultimo quarto finisce con il risultato pirotecnico di 65-65, il che vorrebbe dire overtime. Il supplementare vede i tranesi imporsi, vincendo 82-71, il che significa vittoria ma soprattutto promozione in Divisione Regionale 2.