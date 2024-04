La Juve Trani richiama i tifosi: al Pala Assi c'è la doppia sfida

Doppio impegno casalingo questo weekend in casa Juve Trani: è ormai tutto pronto per la doppia sfida al femminile e al maschile di sabato 6 aprile al Pala Assi di Trani.Si inizia con la Serie B femminile alle ore 18.30: terminata la fase ad orologio per le nostre ragazze con le due vittorie consecutive a Battipaglia e l'ultima in casa contro Angri, è tempo di play out. Il team allenato da coach Totaro si è posizionato 5^ e incontrerà, in gara 1 del primo turno play out l'ultima classificata del girone B, il Catanzaro Centro Basket.Una sfida che sulla carta sembra semplice, ma il Catanzaro nonostante l'ultimo posto in classifica ha sempre ben figurato: un avversario quindi da non sottovalutare, da affrontare con la stessa determinazione e grinta di sempre.Ultima partita della stagione regolare e di campionato, invece, per i ragazzi della divisione regionale 3 Maschile (palla a due alle ore 21.00): il team allenato da coach Mastrototaro proverà a centrare la vittoria contro l'ASD Magic Bari che occupa il 3^ posto in classifica per salutare i propri tifosi nel modo migliore.Riempiamo il Pala Assi di bianconero e tifiamo per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, forza Juve Trani!