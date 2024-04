Festeggiamenti del Crocifisso di Colonna, venerdì la solenne processione

Powered by

Hanno inizio oggi i festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso di Colonna. Momento centrale della festa, venerdì 3 maggio, con l'imbarco a Colonna del Crocifisso, lo sbarco nel porto di Trani e la processione cittadina che avrà termine nella chiesa della Madonna del Pozzo che quest'anno ospiterà la Croce.Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle varie fasi del rito religioso, è stata emanata ordinanza numero 189/2024 con tutti i provvedimenti di viabilità. L'ordinanza è disponibile in allegato.